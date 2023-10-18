Шольц ощутил на себе, что такое война: какая неприятность произошла с канцлером в Израиле

Канцлер Германии Олаф Шольц перед отлетом из Израиля был вынужден сойти с самолета в аэропорту Тель-Авива и лечь на землю из-за воздушной тревоги. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bild".

Аэропорт Тель-Авива

Впоследствии после этого Шольца отвезли на машине к зданию аэропорта, где есть укрытие.

Журналисты отмечают, немецкий канцлер собственными глазами увидел два взрыва, вызванные работой системы ПВО "Железный купол". После этого сотрудники службы безопасности обыскали правительственный самолет на предмет возможных опасностей.

Через несколько минут пассажиры смогли снова подняться на борт самолета и отправиться в Каир.

Сама поездка Шольца в Израиль также не была безопасной. Канцлеру пришлось несколько раз спускаться в укрытие из-за воздушной тревоги. В частности, тревога прозвучала, когда тот посещал немецкое посольство.

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