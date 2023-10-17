Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в Третью мировую – чего ждать дальше

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Кравцев Сергей
Ситуация на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации, вызванной нападением боевиков ХАМАС на Израиль с предсказуемо жестким ответом последнего в виде ударов по Сектору Газа, остается крайне сложной. США направили к берегам Израиля (своего основного союзника вне НАТО) две тысячи морских пехотинцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) то и дело обменивается ударами с соседними странами – Сирией, Ливаном. При этом, похоже, из-за давления как союзников, так и противников, пока не начала наземную операцию в Секторе Газа. Хоть не исключено, что может начать после визита в Израиль президента США Джо Байдена. Эксперты продолжают специально для издания "Комментарии" анализировать обострение на Ближнем Востоке.
Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников
Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен – происходящее сейчас на Ближнем Востоке демонстрирует, что любые незавершенные конфликты в любой момент могут вспыхнуть с новой силой.
Также мы вновь убедились, отмечает эксперт, что любой значительный конфликт в мире в нашей время касается всех. Так или иначе. И за спинами тех, кто воюет, как правило, стоят глобальные игроки.
Очевидно, продолжает он, что Израиль пока колеблется – начинать ли наземную операцию. Мало того, что та будет резко негативно воспринята его противниками, так ведь и союзники ее не особо поддерживают.
Он акцентирует, что, если конфликт на Ближнем Востоке трансформируется в региональную войну, с приблизительно одинаковыми глобальными игроками по обе стороны баррикад (но еще и с религиозным подтекстом, что особо опасно), это фактически будет означать начало Третьей мировой. Которая вполне может охватить потом Кавказ (продолжение армяно-азербайджанского противостояния), Корею (Северная против Южной), Тайвань (атаки со стороны Китая), Балканы (Косово — Сербия). Любая из этих точек на карте может трансформироваться в "горячую", предупреждает Руслан Бортник.
Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что Ближний Восток – это слишком большая концентрация интересов. И не только из-за влияния на нефтяные рынки, но и из-за глубоко эмоциональных противоречий в сосуществовании арабов и евреев, противоречий шиитов и суннитов, длительной войны в Сирии, неугасающего конфликта в Ливане.
Теперь, отмечает Владимир Цыбулько, фактор мобилизации был более понятен, особенно в исламской компоненте.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает следующим образом:
Что касается Украины — для нее ситуация осложняется тем, что в США никак не разблокируют работу парламента, отмечает эксперт. Сложная ситуация внутри Республиканской партии. А тут еще и информационное поле сместилось в сторону израильско-палестинского конфликта.
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