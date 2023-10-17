Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в Третью мировую – чего ждать дальше

Ситуация на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации, вызванной нападением боевиков ХАМАС на Израиль с предсказуемо жестким ответом последнего в виде ударов по Сектору Газа, остается крайне сложной. США направили к берегам Израиля (своего основного союзника вне НАТО) две тысячи морских пехотинцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) то и дело обменивается ударами с соседними странами – Сирией, Ливаном. При этом, похоже, из-за давления как союзников, так и противников, пока не начала наземную операцию в Секторе Газа. Хоть не исключено, что может начать после визита в Израиль президента США Джо Байдена. Эксперты продолжают специально для издания "Комментарии" анализировать обострение на Ближнем Востоке.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Любая война в сегодняшнем мире – это отголосок конкуренции между США и Китаем

Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен – происходящее сейчас на Ближнем Востоке демонстрирует, что любые незавершенные конфликты в любой момент могут вспыхнуть с новой силой.

"Если их не завершить, они десятилетиями могут отбирать человеческие жизни, ресурсы стран, втянутых в противостояние, – подчеркивает он. – Пока не будет формализованных договоренностей между сторонами (в виде международно признанных соглашений), рано или поздно это трансформируется в новую войну".

Также мы вновь убедились, отмечает эксперт, что любой значительный конфликт в мире в нашей время касается всех. Так или иначе. И за спинами тех, кто воюет, как правило, стоят глобальные игроки.

"Всё чаще вспыхивают прокси-войны, дистанционные войны. Даже в традиционном противостоянии между Израилем и ХАМАС в этот раз явно просматриваются еще и переплетенные интересы (в том числе противоречащие друг другу) США, Саудовской Аравии, Ирана, России, Китая. Любая война в сегодняшнем мире – это, прежде всего, отголосок глобальной конкуренции между США и Китаем, а также их союзниками. Битва за новую модель миропорядка. Любое локальное противостояния интернационализируется, становится глобальным. Что делает крайне сложной возможность урегулирования. Потому что вовлекается очень много игроков, цели которых нередко выходят далеко за рамки данного конфликта. Между Украиной и Россией. Между Израилем и Палестиной. И так далее", – поясняет Руслан Бортник.

Очевидно, продолжает он, что Израиль пока колеблется – начинать ли наземную операцию. Мало того, что та будет резко негативно воспринята его противниками, так ведь и союзники ее не особо поддерживают.

"Те же США опасаются, что после начала такой операции противостояние между Израилем и ХАМАС трансформируется в большую региональную войну с участием Сирии, Ливана, Ирана, вероятным вовлечением самих Штатов и некоторых других сторон. Именно поэтому Вашингтон и Тель-Авив, несмотря на крайне жестокую атаку со стороны ХАМАС, колеблются. Взвешивают дальнейшие шаги. С одной стороны — важно показательно наказать террористов. С другой — не менее важно избежать трансформации локального противостояния в региональную войну", – отмечает политолог.

Он акцентирует, что, если конфликт на Ближнем Востоке трансформируется в региональную войну, с приблизительно одинаковыми глобальными игроками по обе стороны баррикад (но еще и с религиозным подтекстом, что особо опасно), это фактически будет означать начало Третьей мировой. Которая вполне может охватить потом Кавказ (продолжение армяно-азербайджанского противостояния), Корею (Северная против Южной), Тайвань (атаки со стороны Китая), Балканы (Косово — Сербия). Любая из этих точек на карте может трансформироваться в "горячую", предупреждает Руслан Бортник.

Мир все более поляризуется – авторитаризм против демократии

Политолог Владимир Цыбулько акцентирует, что Ближний Восток – это слишком большая концентрация интересов. И не только из-за влияния на нефтяные рынки, но и из-за глубоко эмоциональных противоречий в сосуществовании арабов и евреев, противоречий шиитов и суннитов, длительной войны в Сирии, неугасающего конфликта в Ливане.

как фактор мобилизации, поскольку война эрэфии против Украины не стала поводом к мобилизации авторитаризмов коллективного юга". "Новый конфликт на таком маленьком куске суши оказывает абсолютное влияние на окончательную поляризацию мира по линии авторитаризм-демократия, – уверен эксперт. – Именно авторитарные режимы использовали атаку на Израиль

Теперь, отмечает Владимир Цыбулько, фактор мобилизации был более понятен, особенно в исламской компоненте.

"Где еще вспыхнет? А еще не завершен кастинг на лидера исламского мира! И, скорее всего, следующим будет сюжет борьбы за единоличное лидерство в исламском мире", – прогнозирует политолог.

Эскалация продолжится

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает следующим образом:

"Эскалация продолжится. Уже заявлено, что наземная операция будет, объявлена эвакуация из Сектора Газа. Мы видим однозначную поддержку западными союзниками позиции Израиля. Так всегда было. Те же Байден и Блинкен в разные годы выражали такую поддержку".

Что касается Украины — для нее ситуация осложняется тем, что в США никак не разблокируют работу парламента, отмечает эксперт. Сложная ситуация внутри Республиканской партии. А тут еще и информационное поле сместилось в сторону израильско-палестинского конфликта.

"Корни ХАМАСа, Хезболлы и других радикальных организаций ведут к Ирану. Об этом много говорят. Ну, а то, что авторитарные режимы (Иран, РФ, Китай) явно встали на сторону ХАМАСа, скорее будет объединять Запад в необходимости поддержки как Израиля, так и Украины", – считает Екатерина Одарченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Израиль взял паузу – какая роль Ирана, России и Китая в конфликте на Ближнем Востоке.



