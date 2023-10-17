Войне может прийти конец: Израиль уже не гарантирует наземную операцию в Газе

После серии массированных ударов ракетами и бомбами по Сектору Газа Армия обороны Израиля готовится к следующему этапу своей кампании, но это не обязательно будет наземная операция на территории Палестины, как анонсировалось ранее. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер ЦАХАЛа Ричард Гехт на брифинге с журналистами, пишет "Reuters".

Армия Израиля. Фото из открытых источников

"Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы не сказали, какими они будут. Все говорят о наземном наступлении. Это может быть что-то другое", — отметил Ричард Гехт.

При этом – каким должен быть следующий этап войны с ХАМАС, Гехт не уточнил.

Стоит отметить, что ранее в СМИ уже появилась информация о том, что наземная операция на территории Сектора Газа откладывается якобы из-за визита президента США в Израиль. Мол, пока Байден будет находиться в Израиле Нетаньяху не отдаст приказ начинать операцию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Израиль, который после нападения ХАМАС 7 октября, сопровождаемого массовыми убийствами гражданских, начал массированные ракетно-бомбовые удары по Сектору Газа и объявил о намерении ликвидировать ХАМАС как таковой, пока так и не начал наземную операцию. При этом руководство США согласно с тем, что ХАМАС должен быть уничтожен, но выступает против захвата израильтянами Сектора Газа. В свою очередь, Китай отличается антиизраильскими заявлениями, в тоне тех, которые уже звучали из РФ. По версии издания Bloomberg, именно Россия и Китай выиграют от палестино-израильской войны. Украинская разведка акцентирует, что РФ помогала боевикам ХАМАС оружием (выдавая это за помощь со стороны Украины), используя террористические атаки по Израилю, в том числе, с целью ослабления поддержки нашей страны на международной арене. Какие выводы и прогнозы можно сделать касательно ситуации на Ближнем Востоке на второй неделе эскалации? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



