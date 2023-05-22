Вступление Украины в НАТО в "обозримом будущем": Шольц сделал заявление

Очень небольшие шансы, что в "обозримом будущем" Украина станет полноценным членом НАТО. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "Welt" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олафу Шольцу задали прямой вопрос, поддержал бы он теоретически членство Украины в НАТО после окончания войны?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В Бухаресте в 2008 году НАТО приняла решения, которые сформулировали долгосрочную перспективу. Всем понятно, что в обозримом будущем этого (Ред. – вступления Украины в НАТО) не произойдет", — ответил канцлер ФРГ.

К тому же Шольц добавил, что в критериях вступления в НАТО есть целый спектр условий, которые, как считает лидер Германии, Украина пока не может реализовать.

Кроме того, немецкий канцлер считает, что в будущем будет подниматься вопрос о гарантиях безопасности для Украины и о том, насколько Киев самостоятельно сможет обеспечивать себя оружием. Но сегодня поднимать этот вопрос слишком преждевременно.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет смысла говорить о вступлении Украины в Альянс, пока наша страна не победила в войне против России. А по информации The Washington Post, среди стран блока активизировались дискуссии относительно конкретных перспектив членства Украины в НАТО. Как оцениваете происходящее в "танцах" вокруг евроатлантических перспектив Украины в НАТО, которые могли быть реализованы еще в 2008-м? Какие ожидания от июльского саммита? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги саммита G7: что стало ключевым – на какую помощь может рассчитывать Украина.



