Шольц раскритиковал запланированные поставки оружия Украине: что возмутило канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза оказать большую поддержку Украине в 2024 году. Он заявил, что на сегодняшний день ЕС очень слабо помогает Киеву, поставки значительно снизились и нужно увеличивать объёмы. Как передает портал "Комментарии", свое заявление он сделал после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине, пишет газета Handelsblatt.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Поставки оружия для Украины, запланированные большинством стран-членов ЕС на сегодняшний день, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", — заявил немецкий канцлер.

По его словам, Германия на втором месте после США по оказанию помощи Украине: на поставку оружия в 2024 году выделено 8 миллиардов евро, а на гуманитарную и финансовую помощь — "миллиарды".

При этом Олаф Шольц подчеркнул, что одного немецкого вклада недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Украины. в этом процессе Украина должна чувствовать поддержку всей Европы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почти две трети граждан Германии (64,3%) хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц покинул пост, а его место занял нынешний министр обороны Борис Писториус. Об этом свидетельствуют данные опроса института исследования общественного мнения INSA, которое приводит рейтинговый таблоид "Bild".



