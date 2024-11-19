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Шольц рассказал о своем страхе в противостоянии с Путиным

Канцлер Германии говорит, что не хочет нести ответственность за удары по России

19 ноября 2024, 07:20
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не может позволить, чтобы Берлин был причастен к запуску дальнобойных ракет по России. Именно поэтому Германия не меняет своей позиции относительно передачи Украине немецких ракет Taurus и снятия запрета на дальнобойные удары по территории России. Как передает портал "Комментарии", свое заявление немецкий лидер сделал на саммите G20 в Бразилии.

Шольц рассказал о своем страхе в противостоянии с Путиным

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц сказал, что развертывание этого оружия заставило бы немецкую сторону брать на себя ответственность за нацеливание ракет, а он этого не поддержит. 

"Это то, за что я не могу и не хочу нести ответственность", — высказался политик.

Он добавил, что Берлин сделал исключение и позволил применить немецкое оружие для обороны Харькова, однако это решение не меняет его основных принципов. Также канцлер заверил, что все равно считает решение провести разговор с российским диктатором Путиным правильным.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт раскритиковал канцлера Олафа Шольца за звонок кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Как передает портал "Комментарии", заявление немецкого депутата приводит Tagesschau.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Великобритании Кир Стармер, оценивая результаты телефонного разговора своего немецкого коллеги Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину, заявил, что это дело канцлера Германии, с кем ему говорить. Он же не намерен последовать примеру Олафа Шольца. Заявление британского премьера приводит "Sky News".

Ранее "Комментарии" писали – попытка № 2: действительно ли Макрон собрался звонить Путину вслед за Шольцем.




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