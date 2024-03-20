Шольц рассказал, с чем точно просчитался Путин

Возможно российский президент Владимир Путин все еще думает, что его план сработает и он и дальше сможет пересидеть войну против Украины, а западные партнеры Киева тем временем ослабят свою поддержку, то он просчитался. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет немецкий таблоид "Bild".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Россия не так сильна, как люди думают", — заявил Шольц в правительственном заявлении в бундестаге.

По его словам, с военной точки зрения война России в Украине была "жестокой".

Но внутри страны, подчеркнул канцлер, репрессивная российская система демонстрирует признаки недостатка прочности, что делает еще более важным для ЕС сплотиться и настойчиво поддерживать Украину против России.

"Если российский президент считает, что ему достаточно просто пересидеть эту войну, а мы ослабим свою поддержку, то он просчитался", — сказал Олаф Шольц.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц заявил, что решительная военная помощь Украине на сегодняшний день является самым важным посланием российскому диктатору Владимиру Путину.