logo

BTC/USD

63556.40

ETH/USD

3352.73

LTC/USD

81.64

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольц рассказал, с чем точно просчитался Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц рассказал, с чем точно просчитался Путин

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от переоценки силы России

сегодня, 15:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Возможно российский президент Владимир Путин все еще думает, что его план сработает и он и дальше сможет пересидеть войну против Украины, а западные партнеры Киева тем временем ослабят свою поддержку, то он просчитался. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет немецкий таблоид "Bild".

Шольц рассказал, с чем точно просчитался Путин

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Россия не так сильна, как люди думают", — заявил Шольц в правительственном заявлении в бундестаге.

По его словам, с военной точки зрения война России в Украине была "жестокой".

Но внутри страны, подчеркнул канцлер, репрессивная российская система демонстрирует признаки недостатка прочности, что делает еще более важным для ЕС сплотиться и настойчиво поддерживать Украину против России.

"Если российский президент считает, что ему достаточно просто пересидеть эту войну, а мы ослабим свою поддержку, то он просчитался", — сказал Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — фарсовые выборы президента Российской Федерации, превратившиеся в шоу одного актера – Владимира Путина, которому придумали 87% поддержки, вызвали предсказуемо негативную реакцию среди лидеров демократических стран. И не менее предсказуемую позитивную – от представителей автократических режимов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал происшедшее имитацией выборов, акцентировав, что Путин "заболел властью" и делает всё, чтобы править пожизненно. Эксперты продолжают делиться с порталом "Комментарии" своими мнениями о перевыборах Путина и дальнейшем развитии ситуации, в том числе, касательно российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц заявил, что решительная военная помощь Украине на сегодняшний день является самым важным посланием российскому диктатору Владимиру Путину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-die-aktuelle-lage-im-live-ticker-83726300.bild.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости