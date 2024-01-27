Шольц собрался в Вашингтон: как это касается поддержки Украины в войне

Канцлер Германии Олаф Шольц в первой половине февраля отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудят дальнейшую помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что Шольц и Байден планируют во время встречи сплотить поддержку вокруг помощи Украине в то время, когда в Конгрессе США ведутся споры по безопасности границ, где в законопроекте заложена помощь Киеву на 61 млрд долларов. И в то время, когда есть задержки с выделением Европейским Союзом помощи в размере 50 млрд евро нашему государству.

Со ссылкой на анонимные источники издание отмечает, что двустороннюю встречу в Белом доме планируют провести в течение второй недели февраля. Ранее Шольц призвал союзников усилить поддержку Украины, заявив, что страны ЕС делают недостаточно, чтобы помочь Киеву.

В четверг представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что в этой сети коалиции, союзников и партнеров все еще есть очень много энергии, чтобы помочь поддержать Украину.

"Каждая страна делает это по-своему и делает это настолько, насколько она может. Так же, как и мы, это суверенные решения, но мы не видели никаких послаблений или разобщенности, когда речь идет о поддержке Украины", — заявил Кирби.

Стоит отметить, что Олаф Шольц в последнее время делает много заявлений о недостаточной поддержке стран ЕС Украины. Канцлер Германии считает, что европейские союзники запланировали "недостаточно" военной помощи Украине на 2024 год и призвал их как можно быстрее увеличить ее. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью "Die Zeit".

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