Шольц вспомнил об украинских беженцах в Германии: с чем обратился к ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз должен выделить больше средств таким странам, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава немецкого правительства сделал на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает рейтинговое издание "Politico".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц сообщил, что он написал совместное письмо со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой, к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором подробно изложил это требование.

По словам немецкого канцлера, Европа должна предоставить тем странам, которые приняли наибольшую долю украинских беженцев, специальную финансовую поддержку для обеспечения социальной помощи (беженцам), профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль.

Дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии активизировалась в последние месяцы. Некоторые политики из правоцентристской оппозиции утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

В частности, председатель ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Его предложение уже раскритиковали партии федеральной коалиции, а также украинский посол в Германии Алексей Макеев.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.

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