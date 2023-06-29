Шольц высказался о смене режима в РФ

Сегодня главная цель Запада – помочь украинскому народу защититься от российской агрессии, а не сделать все возможное, чтобы в России произошла смена режима. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Sky News".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Немецкий канцлер отметил, что нет никаких гарантий, что после смены режима в России, страна выбрала бы демократический путь развития. Тем более, это скорее не произошло бы, если бы бунт Пригожина имел успех.

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Олаф Шольц напомнил, что "вагнеровцы" — это не политическое движение, это именно военная организация, которая своими жестокими действиями известна по всему миру и. тем более, о ней много известно по боях в Украине, где ЧВК "Вагнер" действовала и действует чрезвычайно жестоко.

Немецкий канцлер высказал мнение, что мятеж, который пережила Россия на прошлых выходных, нанес серьезный удар по путинскому режиму и сегодня Путин действительно ослаблен.

"Я действительно считаю, что он (Ред. – Путин) ослаблен, поскольку это показывает, что в структурах авторитарной власти есть трещины, и он не так прочно сидит в седле, как он всегда утверждает", — высказался Шольц.

Канцлер подчеркнул, что пока неизвестно, заставит ли такая ситуация Кремль принять решение о выводе войска из Украины и начать мирные переговоры.

Отметим, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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