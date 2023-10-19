Шольца возмутило заявление Путина: что сказал диктатор

Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался о недавнем заявлении российского диктатора Владимира Путина, который осуждал действия Израиля по отражению нападения боевиков ХАМАС. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет "BILD".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства отреагировал на высказывания главы Кремля, который фактически осудил Израиль и выразил поддержку ХАМАС.

Так, Олафа Шольца "возмутило" то, что Владимир Путин, который продолжает вести жестокую широкомасштабную войну против Украины, в своих заявлениях относительно операции израильской армии стал "жаловаться на жертвы среди местного населения".

"Нет ничего более циничного, чем это", — заявил немецкий канцлер.

Отметим, ранее президент РФ Путин заявил, что позиция Москвы по Палестине и Израилю хорошо известна. Россия выступает за исполнение решений ООН и создание палестинского государства. Также уже традиционно Путин обвинил Вашингтон в том, что якобы именно из-за его позиции и вспыхнул "арабо-израильский конфликт".

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