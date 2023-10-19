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Шольца возмутило заявление Путина: что сказал диктатор

Олаф Шольц резко раскритиковал заявление Путина об Израиле

сегодня, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Канцлер Германии Олаф Шольц резко высказался о недавнем заявлении российского диктатора Владимира Путина, который осуждал действия Израиля по отражению нападения боевиков ХАМАС. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет "BILD".

Шольца возмутило заявление Путина: что сказал диктатор

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства отреагировал на высказывания главы Кремля, который фактически осудил Израиль и выразил поддержку ХАМАС.


Так, Олафа Шольца "возмутило" то, что Владимир Путин, который продолжает вести жестокую широкомасштабную войну против Украины, в своих заявлениях относительно операции израильской армии стал "жаловаться на жертвы среди местного населения".

"Нет ничего более циничного, чем это", — заявил немецкий канцлер.

Отметим, ранее президент РФ Путин заявил, что позиция Москвы по Палестине и Израилю хорошо известна. Россия выступает за исполнение решений ООН и создание палестинского государства. Также уже традиционно Путин обвинил Вашингтон в том, что якобы именно из-за его позиции и вспыхнул "арабо-израильский конфликт".

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на Ближнем Востоке, накалившаяся 7 октября, после атаки ХАМАС на Израиль, начала спустя полторы недели чуть сглаживаться. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после массированных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, не решилась на наземную операцию. И это открыло окно возможностей для переговорного процесса, к которому активно подключились США (для них Израиль – основной партнер вне НАТО). Президент Джо Байден даже готовился 18 октября принять участие в международном саммите в Иордании, куда собирались также лидеры Египта и Палестины. Однако совершенный вечером 17 октября ракетный удар по больнице в Газе, где погибли сотни человек, похоже, перечеркнул возможности для снятия напряжения. И хоть Израиль обвиняет в этом теракте "Исламский джихад", попытки урегулирования конфликта сорваны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит происходящее на Ближнем Востоке, где и почему еще может вспыхнуть, что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/scholz-rede-im-bundestag-geiseln-muessen-freigelassen-werden-85796968.bildMobile.html?t_ref=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2F
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