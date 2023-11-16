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Скандал в Германии: журналисты нашли связь с российскими деньгами

Журналист из Германии Губерт Зайпель получил деньги от российского олигарха для книг о Владимире Путине

сегодня, 12:50
Автор:
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Slava Kot
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Немецкое издание Spiegel показало, что Губерт Зайпель много лет назад подписал спонсорское соглашение с близкой к России организацией на сумму 600 тыс. евро. Деньги должны были поддержать автора, работающего над двумя книгами о России и Путине.

Скандал в Германии: журналисты нашли связь с российскими деньгами

Губерт Зайпель и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Соглашение журналисты обнаружили при анализе данных одной из кипрских финансовых компаний. Зайпель получил деньги от компании, зарегистрированной в Карибском бассейне, принадлежащем российскому олигарху Алексею Мордашову, попавшему под санкции после нападения России на Украину.


На вопрос Spiegel Зайпель признался, что его "поддержал" Мордашов, однако журналист заверил, что олигарх не оказал на него влияния.

Однако компания, на которую работал Губерт Зайпель, NDR считает, что журналист должен был обнародовать подписание соглашения, которое может привести к серьезному конфликту интересов и ставит под сомнение журналистскую независимость автора.

"Есть подозрение, что нас и наших зрителей намеренно обманули. Мы проверяем это и анализируем юридические шаги", – сказал директор NDR Йоахим Кнут.

Из-за журналистского расследования издательство Hoffmann und Campe объявило, что приостанавливает продажу книг Губерта Зайпеля о России и Владимире Путине. Такой поступок объяснили тем, что журналист получал высокие зарплаты из России.

Кроме книг Губерт Зайпель также снял фильм о Путине в 2012 году, а спустя еще два года взял интервью у российского президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у большинства россиян изменилась позиция по войне в Украине. С самого начала полномасштабного вторжения России граждане РФ впервые указали, что хотят мирных переговоров, а не продолжения боевых действий.

Также "Комментарии" писали, что в Германии рассказали, чего Путин сейчас стремится больше всего.



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