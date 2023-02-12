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Сколько немцев ушло бы воевать, если бы на них напала Россия

В случае войны каждый десятый немец был готов защищать свою страну с оружием в руках.

сегодня, 09:55
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Автор:

Slava Kot

В Германии провели репрезентативный опрос о том, чтобы устроили граждане, если бы началась война. Всего 5% ушли бы добровольцами, а еще 6% граждан Германии ожидали призыва в случае войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Сколько немцев ушло бы воевать, если бы на них напала Россия

Сколько немцев готово защищать свою страну. Фото из открытых источников

Компания YouGov, занимающаяся аналитикой и исследованиями рынка провела опрос в Германии, гражданам страны задали следующий вопрос:


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"Предположим, что есть военное нападение на Германию, сходное с вторжением России в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Как вы думаете, что бы вы лично поступили в такой ситуации?".

Согласно опросу, каждый десятый немец мог бы взять оружие в собственные руки для защиты своей страны, из них 5% ушли в армию как добровольцы, тогда как еще 6% ожидали призыва. Исследование также выявило, что треть немцев (33%) пыталась продлить свою привычную жизнь несмотря на войну, а еще 24% жителей Германии как можно быстрее покинули бы страну в случае начала войны, молодежь чаще старшего поколения выбирает вариант побега. YouGov подчеркивает, что разница между населением на востоке и западе Германии практически отсутствует. Напомним, что восточная часть Германии после окончания Второй мировой войны была под влиянием СССР.

Также исследование выявило, что 23% немцев умеют пользоваться огнестрельным оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия одобрила для Украины крупную партию танков.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине хотят производить британскую военную технику и оружие. Также в этом сотрудничестве заинтересованы немецкие и французские компании.



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Источник: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bundeswehr-im-kriegsfall-jeder-zehnte-deutsche-will-kaempfen-82860664.bild.html?t_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fpolitik%2Finland%2Fpolitik-inland%2Fbundeswehr-im-kriegsfall-jeder-zehnte-deutsche-will-kaemp
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