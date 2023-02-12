Сколько немцев ушло бы воевать, если бы на них напала Россия

В Германии провели репрезентативный опрос о том, чтобы устроили граждане, если бы началась война. Всего 5% ушли бы добровольцами, а еще 6% граждан Германии ожидали призыва в случае войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.



Сколько немцев готово защищать свою страну. Фото из открытых источников

Компания YouGov, занимающаяся аналитикой и исследованиями рынка провела опрос в Германии, гражданам страны задали следующий вопрос:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Предположим, что есть военное нападение на Германию, сходное с вторжением России в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Как вы думаете, что бы вы лично поступили в такой ситуации?".

Согласно опросу, каждый десятый немец мог бы взять оружие в собственные руки для защиты своей страны, из них 5% ушли в армию как добровольцы, тогда как еще 6% ожидали призыва. Исследование также выявило, что треть немцев (33%) пыталась продлить свою привычную жизнь несмотря на войну, а еще 24% жителей Германии как можно быстрее покинули бы страну в случае начала войны, молодежь чаще старшего поколения выбирает вариант побега. YouGov подчеркивает, что разница между населением на востоке и западе Германии практически отсутствует. Напомним, что восточная часть Германии после окончания Второй мировой войны была под влиянием СССР.

Также исследование выявило, что 23% немцев умеют пользоваться огнестрельным оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия одобрила для Украины крупную партию танков.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине хотят производить британскую военную технику и оружие. Также в этом сотрудничестве заинтересованы немецкие и французские компании.