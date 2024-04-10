Почему Китай оказался без выбора по войне в Украине: какие задачи хочет решить Пекин

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Кравцев Сергей
Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, с которым на днях встречался глава российского МИД Сергей Лавров, завил о "поддержке российского народа, и пути, который он избрал". При этом США, ранее выразившие обеспокоенность китайскими вложениями в российскую оборонно-промышленную базу, признали, что не имеют доказательств прямой военной помощи России со стороны КНР. Как китайская игра вокруг российско-украинской войны может продолжаться дальше? Что может повлиять на решение Пекина усилить или ослабить поддержку Москве? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Си Цзиньпин и Путин. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов считает, что Китай не ведет никакой игры вокруг российско-украинской войны.
И Китай, продолжает эксперт, вынужден сотрудничать с евразийскими странами, безотносительно того, приятна ему та же РФ, та же Индия, тот же Иран – или нет. Это не о любви или не любви к России или Украине.
По мнению эксперта по международной политике в Украинском институте будущего Илии Кусы, китайская игра состоит в том, чтоб решить ряд задач.
Во-первых – сохранять и зависимость РФ от КНР (и зависимость эта сейчас увеличивается).
Во-вторых – продвигать свой план мирного урегулирования. А он, напоминает эксперт, заключается в заморозке войны, без предварительных условий.
В-третьих – оказывать давление через Украину на Запад (чтобы выйти на компромиссной решение, прекратив войну. Причем Китай тут выступит одним из посредников, акцентирует Илия Куса.
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