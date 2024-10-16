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Стало известно, кто может заменить Шольца: как этот выбор повлияет на Украину

Очень вероятно, что лидером Социал-демократической партии может стать Борис Писториус

сегодня, 11:06
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Ткачик Олеся

Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что гражданам его страны предоставили недостаточно объяснений по поводу того, зачем помогать Украине. В настоящее время в Германии наблюдается политическое напряжение, которое может повлиять на будущее государства.

Стало известно, кто может заменить Шольца: как этот выбор повлияет на Украину

Борис Писториус

При этом политолог Валерий Дымов в эфире 24 канала предположил, что действующий министр обороны Германии Борис Писториус может стать лидером Социал-демократической партии, сменив Шольца на этом посту. Дымов отмечает, что Писториус демонстрирует активную поддержку Украины, в частности, быстро принял решение по поставкам танков Leopard 1 и 2, в отличие от затяжных процессов предыдущего руководства.

"Думаю, что Писториус более проактивен. Он, вероятнее всего, заменит Шольца в должности социал-демократов", — подчеркнул эксперт.

Политолог убежден, что Германия была бы более решительной в оказании военной помощи, если бы общественность более осознала успехи Украины на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время выборов в 2025 году Шольцу придется соперничать за должность канцлера с Фридрихом Мерцом, кандидатом от Консервативного блока ХДС/ХСС. Мерц уже предложил поэтапный подход к поставкам крылатых ракет Taurus в Украину. Сначала бы он выдвинул ультиматум Владимиру Путину с требованием прекратить обстрелы гражданских объектов. В случае игнорирования Мерц снял бы ограничения на использование уже предоставленного вооружения, а затем предложил бы поставлять ракеты Taurus.

Также "Комментарии" рассказывали , что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна принять участие в следующем саммите мира по вопросу войны в Украине. Однако, по словам немецкого лидера, Берлин не примет мир, диктуемый на условиях Москвы.




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Источник: https://24tv.ua/situatsiya-nimechchini-politolog-skazav-shho-pistorius-mozhe_n2663671
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