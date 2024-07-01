Странам НАТО пора принимать решение: Бербок сделала обнадеживающее заявление о войне

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Кравцев Сергей
Страны НАТО должны усилить обороноспособность Украины на фоне ее противостояния российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Zeit".
Анналена Бербок. Фото: из открытых источников
Министр, в частности, призвала к защите европейского мирного порядка.
Относительно войны России против Украины она подчеркнула, что "наше сдерживание" должно быть "четким и недвусмысленным".
Топ-дипломат также высказалась за увеличение инвестиций в безопасность и предупредила, что "через несколько лет нам придется сказать себе: "Теперь мы спасли долговой тормоз, но мы потеряли наш европейский мирный порядок". Это будет "вопрос, который зададут нам наши дети".
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Также издание "Комментарии" сообщало – предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемых мирных переговоров с Украиной – несерьезны. Такое заявление в интервью "ZDF" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
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