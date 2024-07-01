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Странам НАТО пора принимать решение: Бербок сделала обнадеживающее заявление о войне

Глава МИД Германии подчеркнула, Россия Путина будет оставаться "самой большой угрозой нашей безопасности в Европе в обозримом будущем"

сегодня, 16:17
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Кравцев Сергей
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Страны НАТО должны усилить обороноспособность Украины на фоне ее противостояния российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Zeit".

Странам НАТО пора принимать решение: Бербок сделала обнадеживающее заявление о войне

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

Министр, в частности, призвала к защите европейского мирного порядка.

"Мы будем защищать нашу Европу — каждый квадратный сантиметр нашей Европы — и нашу свободу", — сказала Бербок на конференции по стратегии национальной безопасности в Берлине.

Относительно войны России против Украины она подчеркнула, что "наше сдерживание" должно быть "четким и недвусмысленным".

"Оборонная политика должна быть адаптирована именно к этой реальности. Как крупнейшая страна Европейского Союза, Германия несет особую ответственность. Кроме того, НАТО сильнее, чем когда-либо прежде, даже если перед ним стоит больший вызов, чем когда-либо. Россия Путина будет оставаться самой большой угрозой нашей безопасности в Европе в обозримом будущем", — подчеркнула Бербок.

Топ-дипломат также высказалась за увеличение инвестиций в безопасность и предупредила, что "через несколько лет нам придется сказать себе: "Теперь мы спасли долговой тормоз, но мы потеряли наш европейский мирный порядок". Это будет "вопрос, который зададут нам наши дети".

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Также издание "Комментарии" сообщало – предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемых мирных переговоров с Украиной – несерьезны. Такое заявление в интервью "ZDF" сделал канцлер Германии Олаф Шольц.




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