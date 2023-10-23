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Теперь ЕС еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине: что стало причиной

Глава МИД Германии Бербок сделала новое заявление по Украине из-за войны в Израиле

сегодня, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Из-за последних событий в Израиле Евросоюз еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине. На это повлияла, в частности, очевидная радость российского президента Владимира Путина из-за происходящего. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Welt".

Теперь ЕС еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине: что стало причиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем мы это делали в прошлом", — заявила глава МИД Германии.


Анналена Бербок уточнила, сейчас необходимо позаботиться, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной. Поэтому, как добавила глава МИД ФРГ, кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят и войну России против Украины.

Вместе с тем, другой таблоид "Bild" сообщил весьма тревожную новость о том, что в бюджете Германии на 2024 год не могут найти более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Минобороны ФРГ пока не знает, как выйти из сложившейся ситуации и какое решение найти.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет уже третья неделя эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) после мощных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, который контролирует ХАМАС, совершивший террористическую атаку 7 октября, приведшую к многочисленным жертвам и захвату сотен заложников, пока не решился на наземную операцию. А власти США, которые однозначно поддерживают Израиль, в очередной раз дают понять, что нападения боевиков ХАМАС связано со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Что можно сказать о ближневосточном обострении на данный момент? Какие прогнозы, как могут действовать стороны конфликта и те, кто за ними стоит, как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/video248146236/Krieg-der-Hamas-Deutschland-und-die-EU-stehen-solidarisch-an-der-Seite-von-Israel.html
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