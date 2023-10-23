Теперь ЕС еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине: что стало причиной

Из-за последних событий в Израиле Евросоюз еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине. На это повлияла, в частности, очевидная радость российского президента Владимира Путина из-за происходящего. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Welt".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем мы это делали в прошлом", — заявила глава МИД Германии.

Анналена Бербок уточнила, сейчас необходимо позаботиться, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной. Поэтому, как добавила глава МИД ФРГ, кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят и войну России против Украины.

Вместе с тем, другой таблоид "Bild" сообщил весьма тревожную новость о том, что в бюджете Германии на 2024 год не могут найти более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Минобороны ФРГ пока не знает, как выйти из сложившейся ситуации и какое решение найти.

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