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Два сценария израильско-палестинского конфликта – что это значит для Украины

Для Украины война на Ближнем Востоке несет как угрозы, так и некоторые возможности

сегодня, 14:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Идет уже третья неделя эскалации на Ближнем ВостокеИзраильская армия (ЦАХАЛ) после мощных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, который контролирует ХАМАС, совершивший террористическую атаку 7 октября, приведшую к многочисленным жертвам и захвату сотен заложников, пока не решился на наземную операциюА власти США, которые однозначно поддерживают Израиль, в очередной раз дают понять, что нападения боевиков ХАМАС связано со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской АравиейЧто можно сказать о ближневосточном обострении на данный момент? Какие прогнозы, как могут действовать стороны конфликта и те, кто за ними стоит, как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Два сценария израильско-палестинского конфликта – что это значит для Украины

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Существует вероятность вступления в войну против Израиля Ирана 

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан акцентирует, что есть два сценария. Первый – наземная операция в Газе и ее последствия. Второй – без наземной операции.


"По первому сценарию просматривается вовлечение в войну "Хезболла" и других прокси ИранаПри этом существует вероятность вступления в войну против Израиля непосредственно Ирана, а также ряда мусульманских государств. Даже в Пакистане прозвучали призывы к применению ядерного оружия. Как и когда завершится война, в таком случае прогнозировать сложно. Однако однозначно можно предположить, что последствия будут насколько разрушительны для региона, что преодолевать их придется десятилетиями", – поясняет эксперт.

В случае второго сценария, продолжает он, постепенно военные действия прекратятся и возобновится дипломатический процесс, нацеленный на реализацию давно уже принятого решения о создании палестинцами собственного государства.

"Несмотря на все заявления и конкретные действия по поддержке Израиля, просматривается очень тонкая дипломатическая работа США и их союзников, направленная на убеждение руководства Израиля не спешить с наземной операцией, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Однако премьер Натаньяху сам себя загнал в тупик, уже анонсировав ееОтказ – это политическая смерть для него. Реализация же такой операции с чрезмерным применением силы – кризис в отношениях с мусульманским миром на годы. Следовательно, ему придется найти решение, которое будет лежать где-то посередине между первым и вторым сценарием".

По словам экс-дипломата, для Украины война на Ближнем Востоке несет как угрозы, так и некоторые возможности, как бы это цинично не прозвучало.

"Ключевая угроза – падение уровня поддержки со стороны наших западных партнеров из-за необходимости оказания помощи Израилю. Ведь запасы, как известно, не безлимитны. Однако компенсируется эта ситуация кардинальным изменением позиции Свободного мира к авторитарным режимам в принципе. То, что ХАМАС и путинская россия были поставлены Байденом во время недавнего обращения к нации на одну чашу весов – это только начало. Дальше, думаю, рашистов и прочих террористов ждут по-настоящему темные времена. И это дает шанс Украине не только выстоять, но и быстрее выгнать российских оккупантов со своей территории", – констатирует Вадим Трюхан.

ЦАХАЛ готов к усилению противостоянию

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом: 

"Судя по всему, Израиль готовится зайти в Сектор Газа, который контролирует ХАМАС. Сигналы четкие, решение, похоже, окончательно принятоИзраильская армия дала понять, что усилит удары по Газе, чтобы провести следующий этап своей операции. То есть, ранее анонсированные планы по полному уничтожению военного потенциала ХАМАС, похоже, воплотятся в жизнь".

Со стороны Ливана (на севере Израиля) может начать агрессию группировка "Хезболла"отмечает эксперт. Но ЦАХАЛ к этому готов, сосредоточил там необходимые силы и средства, периодически нанося удары по приграничным военным объектам "Хезболлы".

"При этом все вменяемые игроки (американцы, европейцы, саудиты и так далее) прилагают максимальные дипломатические усилия, чтобы боевые действия не распространились на регион, ограничившись локальным противостоянием Израиля и ХАМАСа, окопавшегося в Секторе Газа. Важно купировать конфликт, в чём, возможно, не заинтересованы разве что Иран и Россия", – акцентирует Виталий Бала.

По его мнению, для Украины происходящее сейчас на Ближнем Востоке имеет определенные позитивные моменты (хоть о войне так говорить, конечно, не следует, уточняет эксперт). Суть тут в том, продолжает он, что у многих, наконец, открываются глаза на глобализацию войны. На то, что нельзя разделять вспыхивающие в последнее время тут и там конфликтыЧто следует прямо говорить о противостоянии демократического мира – тирании, деспотии, автократии.

"И именно об этом было обращение к нации президента США Джо Байдена, в котором он увязал агрессию ХАМАСа против Израиля и России против УкраиныАкцентировал, что это именно атака террористических организаций и режимов, воплощения тирании как таковой, на демократию. И что войны, которые кажутся далекими, но на самом деле защищают американцев", — поясняет Виталий Бала.

Такой подход, считает он, явно обеспечит усиление поддержки Украины. И чем скорее Израиль победит, тем больше потом сил направит демократический мир (возможно, наконец, с включением Израиля, где отношение к РФ, явно подыгрывающей ХАМАСсейчас, похоже, кардинально поменялось), чтоб наша страна победила российскую агрессию.

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