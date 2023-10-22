Два сценария израильско-палестинского конфликта – что это значит для Украины

Идет уже третья неделя эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) после мощных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, который контролирует ХАМАС, совершивший террористическую атаку 7 октября, приведшую к многочисленным жертвам и захвату сотен заложников, пока не решился на наземную операцию. А власти США, которые однозначно поддерживают Израиль, в очередной раз дают понять, что нападения боевиков ХАМАС связано со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Что можно сказать о ближневосточном обострении на данный момент? Какие прогнозы, как могут действовать стороны конфликта и те, кто за ними стоит, как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Существует вероятность вступления в войну против Израиля Ирана

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан акцентирует, что есть два сценария. Первый – наземная операция в Газе и ее последствия. Второй – без наземной операции.

При этом существует вероятность вступления в войну против Израиля непосредственно Ирана, а также ряда мусульманских государств. Даже в Пакистане прозвучали призывы к применению ядерного оружия. Как и когда завершится война, в таком случае прогнозировать сложно. Однако однозначно можно предположить, что последствия будут насколько разрушительны для региона, что преодолевать их придется десятилетиями", – поясняет эксперт. "По первому сценарию просматривается вовлечение в войну "Хезболла" и других прокси Ирана

В случае второго сценария, продолжает он, постепенно военные действия прекратятся и возобновится дипломатический процесс, нацеленный на реализацию давно уже принятого решения о создании палестинцами собственного государства.

Отказ – это политическая смерть для него. Реализация же такой операции с чрезмерным применением силы – кризис в отношениях с мусульманским миром на годы. Следовательно, ему придется найти решение, которое будет лежать где-то посередине между первым и вторым сценарием". "Несмотря на все заявления и конкретные действия по поддержке Израиля, просматривается очень тонкая дипломатическая работа США и их союзников, направленная на убеждение руководства Израиля не спешить с наземной операцией, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Однако премьер Натаньяху сам себя загнал в тупик, уже анонсировав ее

По словам экс-дипломата, для Украины война на Ближнем Востоке несет как угрозы, так и некоторые возможности, как бы это цинично не прозвучало.

на одну чашу весов – это только начало. Дальше, думаю, рашистов и прочих террористов ждут по-настоящему темные времена. И это дает шанс Украине не только выстоять, но и быстрее выгнать российских оккупантов со своей территории", – констатирует Вадим Трюхан. "Ключевая угроза – падение уровня поддержки со стороны наших западных партнеров из-за необходимости оказания помощи Израилю. Ведь запасы, как известно, не безлимитны. Однако компенсируется эта ситуация кардинальным изменением позиции Свободного мира к авторитарным режимам в принципе. То, что ХАМАС и путинская россия были поставлены Байденом во время недавнего обращения к нации

ЦАХАЛ готов к усилению противостоянию

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:

Израильская армия дала понять, что усилит удары по Газе, чтобы провести следующий этап своей операции. То есть, ранее анонсированные планы по полному уничтожению военного потенциала ХАМАС, похоже, воплотятся в жизнь". "Судя по всему, Израиль готовится зайти в Сектор Газа, который контролирует ХАМАС. Сигналы четкие, решение, похоже, окончательно принято

Со стороны Ливана (на севере Израиля) может начать агрессию группировка "Хезболла", отмечает эксперт. Но ЦАХАЛ к этому готов, сосредоточил там необходимые силы и средства, периодически нанося удары по приграничным военным объектам "Хезболлы".

"При этом все вменяемые игроки (американцы, европейцы, саудиты и так далее) прилагают максимальные дипломатические усилия, чтобы боевые действия не распространились на регион, ограничившись локальным противостоянием Израиля и ХАМАСа, окопавшегося в Секторе Газа. Важно купировать конфликт, в чём, возможно, не заинтересованы разве что Иран и Россия", – акцентирует Виталий Бала.

По его мнению, для Украины происходящее сейчас на Ближнем Востоке имеет определенные позитивные моменты (хоть о войне так говорить, конечно, не следует, уточняет эксперт). Суть тут в том, продолжает он, что у многих, наконец, открываются глаза на глобализацию войны. На то, что нельзя разделять вспыхивающие в последнее время тут и там конфликты. Что следует прямо говорить о противостоянии демократического мира – тирании, деспотии, автократии.

Акцентировал, что это именно атака террористических организаций и режимов, воплощения тирании как таковой, на демократию. И что войны, которые кажутся далекими, но на самом деле защищают американцев", — поясняет Виталий Бала. "И именно об этом было обращение к нации президента США Джо Байдена, в котором он увязал агрессию ХАМАСа против Израиля и России против Украины

Такой подход, считает он, явно обеспечит усиление поддержки Украины. И чем скорее Израиль победит, тем больше потом сил направит демократический мир (возможно, наконец, с включением Израиля, где отношение к РФ, явно подыгрывающей ХАМАС, сейчас, похоже, кардинально поменялось), чтоб наша страна победила российскую агрессию.

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