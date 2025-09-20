У Путина появилась надежда: кто теперь популярнее партии Мерца

Откровенно пророссийская ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые якобы обгоняет по популярности все остальные политические силы страны и закрепляется на вершине политического рейтинга. Пророссийских радикалов якобы поддерживают 26% населения Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild" со ссылкой INSA.

Ультраправая партия ''АдГ''. Фото: из открытых источников

Так, по данным опроса, ультраправые обогнали партию канцлера Германии Фридриха Мерца на 1%. Поддержка пророссийских радикалов составила 26% избирателей, тогда как партию Мерца поддерживают 25%.

Среди прочего — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 15% поддержки (+1%), "зеленые" упали до 11%, столько же поддержки у Левой партии Германии.

В публикации говорится, что нынешнее правительство Германии не имело бы достаточного большинства для формирования кабинета министров, если бы выборы проводились завтра. Зато объединение ХДС/ХСС и AfD имело бы большинство в 51%.

При этом популярность канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает снижаться: только 25% граждан Германии довольны работой канцлера и правительства. 32% говорят, что недовольны именно Мерцем, а 38% — работой правительства.

Также издание "Комментарии" сообщало – немецкой армии важно добавить 100 000 военнослужащих к существующим 62 000, чтобы соответствовать новым целям НАТО, направленным на повышение готовности к растущей угрозе российской агрессии. Об этом заявил командующий армии в конфиденциальном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.



