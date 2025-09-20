logo

BTC/USD

115819

ETH/USD

4495.67

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия У Путина появилась надежда: кто теперь популярнее партии Мерца
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина появилась надежда: кто теперь популярнее партии Мерца

AfD оказалась лидером политического рейтинга в Германии

20 сентября 2025, 20:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Откровенно пророссийская ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые якобы обгоняет по популярности все остальные политические силы страны и закрепляется на вершине политического рейтинга. Пророссийских радикалов якобы поддерживают 26% населения Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild" со ссылкой INSA.

У Путина появилась надежда: кто теперь популярнее партии Мерца

Ультраправая партия ''АдГ''. Фото: из открытых источников

Так, по данным опроса, ультраправые обогнали партию канцлера Германии Фридриха Мерца на 1%. Поддержка пророссийских радикалов составила 26% избирателей, тогда как партию Мерца поддерживают 25%.

Среди прочего — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеет 15% поддержки (+1%), "зеленые" упали до 11%, столько же поддержки у Левой партии Германии.

В публикации говорится, что нынешнее правительство Германии не имело бы достаточного большинства для формирования кабинета министров, если бы выборы проводились завтра. Зато объединение ХДС/ХСС и AfD имело бы большинство в 51%.

При этом популярность канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает снижаться: только 25% граждан Германии довольны работой канцлера и правительства. 32% говорят, что недовольны именно Мерцем, а 38% — работой правительства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Германии резко захотели ударов по России: к чему призывают союзников.

Также издание "Комментарии" сообщало – немецкой армии важно добавить 100 000 военнослужащих к существующим 62 000, чтобы соответствовать новым целям НАТО, направленным на повышение готовности к растущей угрозе российской агрессии. Об этом заявил командующий армии в конфиденциальном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/insa-knall-afd-ueberholt-erstmals-union-gruene-rauschen-weiter-ab-68cd672aaf784b5fa5e3cd81
Теги:

Новости

Все новости