У Путіна з'явилася надія: хто тепер популярніший за партію Мерца

Відверто проросійська ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вперше нібито обганяє за популярністю решту політичних сил країни і закріплюється на вершині політичного рейтингу. Проросійських радикалів нібито підтримують 26% населення Німеччини. Як передає портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "Bild" із посиланням на INSA.

Ультраправа партія "АдГ". Фото: із відкритих джерел

Так, за даними опитування, ультраправі випередили партію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на 1%. Підтримка проросійських радикалів склала 26% виборців, тоді як партію Мерця підтримують 25%.

Серед іншого – Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) має 15% підтримки (1%), "зелені" впали до 11%, стільки ж підтримки у Лівої партії Німеччини.

У публікації йдеться про те, що нинішній уряд Німеччини не мав би достатньої більшості для формування кабінету міністрів, якби вибори проводились завтра. Натомість об'єднання ХДС/ХСС та AfD мало б більшість у 51%.

При цьому популярність канцлера Німеччини Фрідріха Мерца продовжує знижуватися: лише 25% громадян Німеччини задоволені роботою канцлера та уряду. 32% кажуть, що незадоволені саме Мерцем, а 38% – роботою уряду.

