Канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов призвал перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования, чтобы Европа могла успешно сдерживать агрессоров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ZDF", цитируя сова немецкого канцлера.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Учитывая угрозу со стороны России, Олаф Шольц призвал к значительному увеличению оборонного производства в Европе на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов для оборонного концерна Rheinmetall.

По словам Олафа Шольца, европейские партнеры должны объединить свои заказы и обеспечить оборонную промышленность безопасностью поставок на ближайшие десятилетия.

"Мы должны отойти от мануфактуры и перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования", – констатировал канцлер Германии.

Агрессивная война России в Украине и открыто сформулированные имперские амбиции президента Владимира Путина являются "главной угрозой для европейского мирного порядка", отметил глава немецкого правительства.

"Если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать потенциальных агрессоров", – подытожил Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — теперь все стало еще более очевидно: Шольц рассказал, что он понял после интервью Путина Карлсону.

Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц рассказал, что могут сделать западные страны, чтобы в Украине снова был восстановлен мир. Его предложение состоит из четырех шагов.

Ранее "Комментарии" информировали – канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Вашингтон обсудил дальнейшую поддержку Украины с президентом США Джо Байденом.



