Угроза со стороны России никуда не исчезает: к какому решению Шольц призвал страны Запада

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов призвал перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования, чтобы Европа могла успешно сдерживать агрессоров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ZDF", цитируя сова немецкого канцлера.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Учитывая угрозу со стороны России, Олаф Шольц призвал к значительному увеличению оборонного производства в Европе на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов для оборонного концерна Rheinmetall.
По словам Олафа Шольца, европейские партнеры должны объединить свои заказы и обеспечить оборонную промышленность безопасностью поставок на ближайшие десятилетия.
Агрессивная война России в Украине и открыто сформулированные имперские амбиции президента Владимира Путина являются "главной угрозой для европейского мирного порядка", отметил глава немецкого правительства.
Читайте также на портале "Комментарии" — теперь все стало еще более очевидно: Шольц рассказал, что он понял после интервью Путина Карлсону.
Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц рассказал, что могут сделать западные страны, чтобы в Украине снова был восстановлен мир. Его предложение состоит из четырех шагов.
Ранее "Комментарии" информировали – канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Вашингтон обсудил дальнейшую поддержку Украины с президентом США Джо Байденом.
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