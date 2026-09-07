Ультраправые триумфуют в Германии: какие могут быть последствия

Результат региональных выборов в Саксонии-Ангальт многих встревожил. Однако это нормальный демократический процесс. Об этом рассказал основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.

Партия "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

"Сейчас правые/левые популисты многие побеждают. На следующем этапе развития они продемонстрируют свои результаты, вероятно, ухудшение уровня жизни. И дальше начнут побеждать другие силы. Кроме того, правые местные власти пока смогут себя проявить с одной стороны, как положительно, так и негативно. А с другой – понять разницу между красивыми лозунгами и канализацией, требующей ремонта", – отметил эксперт.

По его словам, традиционные партии будут вынуждены трансформироваться. При этом, по мнению Андрея Еременко, это положительный сигнал.

При этом он добавляет, что если учитывать мнение международников, правый "уклон" в Германии может в дальнейшем создать для Украины проблемы с поддержкой Берлина в войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Альтернатива для Германии" (AfD) одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Ангальте, одержав около 44% голосов. Результат более чем вдвое превысил показатель Христианско-демократического союза канцлера Фридриха Мерца, набравшего около 18%. Об этом сообщает Reuters.

Такого результата ультраправой партии не удалось достичь в Германии со времен Второй мировой войны. При этом победа на выборах пока не означает, что AfD автоматически возглавит правительство федеральной земли. Подсчет голосов продолжается, а для самостоятельного формирования кабинета партии потребуется достаточное количество мандатов.

"Комментарии" писали — первые реакции немецких политиков на предварительные результаты выборов в Саксонии-Анхальте оказались крайне эмоциональными. После публикации прогнозов, показавших исторически высокий результат Альтернативы для Германии (AfD), лидеры ведущих партий признали серьезность события. Об этом сообщает Spiegel.



