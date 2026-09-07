Ультраправі тріумфують в Німеччині: які можуть бути наслідки

Результат регіональних виборів у Саксонії-Ангальт багато-кого стривожив. Проте, це нормальний демократичний процес. Про це розповів засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко.

Партія Альтернатива для Німеччини. Фото: з відкритих джерел

"Зараз праві/ліві популісти багато де перемагають. На наступному етапі розвитку вони продемонструють свої результати, ймовірно погіршення рівня життя. І далі почнуть перемагати інші сили. Окрім того, праві у місцевій владі поки що зможуть себе проявити з одного боку, як позитивно, так і негативно. А з іншого – зрозуміти різницю між красивими гаслами і каналізацією, що потребує ремонту", – зазначив експерт.

За його словами, традиційні партії будуть вимушені трансформуватись. При цьому, на думку Андрія Єрьоменка, це позитивний сигнал.

При цьому він додає, що, якщо враховувати думку міжнародників, правий "ухил" у Німеччині може в подальшому створити для України проблеми з підтримкою Берліна у війні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальті, отримавши близько 44% голосів. Результат більш ніж удвічі перевищив показник Християнсько-демократичного союзу канцлера Фрідріха Мерца, який набрав близько 18%. Про це повідомляє Reuters.

Такого результату ультраправої партії не вдавалося досягти у Німеччині з часів Другої світової війни. При цьому перемога на виборах поки не означає, що AfD автоматично очолить уряд федеральної землі. Підрахунок голосів продовжується, а для самостійного формування кабінету партії буде потрібно достатня кількість мандатів.

"Коментарі" писали – перші реакції німецьких політиків на попередні результати виборів у Саксонії-Анхальті виявилися вкрай емоційними. Після публікації прогнозів, що показали історично високий результат "Альтернативи для Німеччини" (AfD), лідери провідних партій визнали серйозність події. Про це повідомляє Spiegel.



