Усталость от поддержки Украины: в МИД Германии сделали заявление

Время от времени в европейских странах, которые поддерживают Украины в ее отражении российской агрессии подымают вопрос усталости от поддержки украинского народа. Эта тема актуальна и для Германии, которая является лидером в Европе по поддержке Украины, как военным путем, так и финансово. Тем не менее, в немецком обществе несмотря на экономические трудности не чувствуется внутренней усталости от поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Анналена Бербок. Фото: из открытых источников

При этом министр признала, что Германия, как и другие страны, столкнулась с высокой инфляцией, а, учитывая, что немецкая экономика была очень сильно зависима от российских энергоресурсов, нынешняя ситуация довольно жестко бьет по экономике.

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Анналена Бербок подчеркнула, что немецкому правительству нужно постоянно коммуницировать с людьми, объясняя им, почему поддержка Украины продолжается, почему важно поддерживать Украину и дальше. При этом правительство делает большой акцент на социальные программы, поддерживая тех людей, которые столкнулись с проблемами.

"Мы – демократическая страна, поэтому каждый имеет свой собственный взгляд на вещи в мире. Но с самого начала подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их (ред. – украинцев) месте могли бы быть мы", – отметила министр.

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