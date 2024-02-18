В Германии изменилась поддержка Украины в войне против России

В Германии 14% граждан верят в победу Украины в войне. Такой показатель оказался меньше, чем при опросе год назад среди граждан Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос социологического института INSA для немецкого издания Bild.



Немцы стали меньше верить в победу Украины. Фото из открытых источников

В 2023 году в победу Украины верили 20% немцев, а в победу России – 17%. Теперь в то, что Москва выиграет войну, верят 26% опрошенных граждан Германии, тогда как вера в победу Киева уменьшилась до 14%. Опрос социологического института INSA показал, что 47% немцев, по-прежнему считающих, что ни Украина, ни Россия не одержат победу в войне.





Опрос социологического института INSA по поводу веры граждан Германии в победы Украины или России в войне

Также через год граждане Германии изменили свою оценку относительно политики немецкого правительства в поддержку Украины. В прошлом году 49% немцев считали, что правительство ФРГ помогает недостаточно Украине, а другого мнения придерживались 35% опрошенных. Теперь количество довольных поддержкой Германии возросло до 42%, в то время как недовольными остаются 40% немцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два крупнейших донора военной и экономической помощи Украины против ее вступления в НАТО во время войны с Россией.

Также "Комментарии" писали о главе Мюнхенской конференции по безопасности Кристофе Хойсгене, который сообщил, что Россия и Иран не получили приглашение на независимый форум. По его словам, Россия еще не готова к мирным переговорам. Кроме того, Путин постоянно показывает российскую военную агрессию.