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В Германии изменилась поддержка Украины в войне против России

Немцы стали меньше верить в победу Украины на войне, а также изменили свое отношение к поддержке Украины.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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В Германии 14% граждан верят в победу Украины в войне. Такой показатель оказался меньше, чем при опросе год назад среди граждан Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос социологического института INSA для немецкого издания Bild.

В Германии изменилась поддержка Украины в войне против России

Немцы стали меньше верить в победу Украины. Фото из открытых источников

В 2023 году в победу Украины верили 20% немцев, а в победу России – 17%. Теперь в то, что Москва выиграет войну, верят 26% опрошенных граждан Германии, тогда как вера в победу Киева уменьшилась до 14%. Опрос социологического института INSA показал, что 47% немцев, по-прежнему считающих, что ни Украина, ни Россия не одержат победу в войне.

В Германии изменилась поддержка Украины в войне против России - фото 2

Опрос социологического института INSA по поводу веры граждан Германии в победы Украины или России в войне

Также через год граждане Германии изменили свою оценку относительно политики немецкого правительства в поддержку Украины. В прошлом году 49% немцев считали, что правительство ФРГ помогает недостаточно Украине, а другого мнения придерживались 35% опрошенных. Теперь количество довольных поддержкой Германии возросло до 42%, в то время как недовольными остаются 40% немцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два крупнейших донора военной и экономической помощи Украины против ее вступления в НАТО во время войны с Россией.

Также "Комментарии" писали о главе Мюнхенской конференции по безопасности Кристофе Хойсгене, который сообщил, что Россия и Иран не получили приглашение на независимый форум. По его словам, Россия еще не готова к мирным переговорам. Кроме того, Путин постоянно показывает российскую военную агрессию.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/14759
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