Доклад о роли немецкого Управления по защите конституции Гессена относительно экстремистов из национал-социалистического подполья должен был оставаться в тайне в течение 22 лет. Отчет недавно опубликовал ZDF. Документы открывают работу гессенского офиса.

Ян Бемерман опубликовал секретный отчет. Фото из открытых источников

Секретный файл должен был быть под замком до 2134 года, то есть на 120 лет, но срок сократили до 30 лет – 2044. Несмотря на это, портал ZDF Яна Бемерманна и FragDenStaat опубликовали секретные материалы.

В начале нулевых немецкие неонацисты убили 10 человек – 9 было турецкого происхождения и одна жертва греческого. Об этом стало известно только в 2011 году, когда Уве Бенхардт и Уве Мундлос совершили самоубийство и опубликовали видео с признанием своих преступлений. Это событие вызвало кризис в политике безопасности Германии.

По этой причине тогдашний министр внутренних дел Борис Райн отдал приказ подготовить соответствующий отчет. Именно так в 2014 году появился документ на 250 страниц о деятельности спецслужб и ультраправых организаций с 1992 по 2012 годы. Отчет сообщает о значительных нарушениях в работе немецких спецслужб.

"В файлах спецслужб царил хаос. Это, прежде всего, то, о чем свидетельствует отчет. И это само по себе скандал", — комментирует ситуацию немецкое издание Der Spiegel.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия давит на Швейцарию, ведь и накладывает вето на поставку оружия в Украину из-за своего нейтрального статуса.



Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце и его визите в Китай, который подвергся значительной критике со стороны немецкого общества и предпринимателей.

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