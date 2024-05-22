В Германии объяснили, арестуют ли премьера Израиля из-за ордера МУС

Прокурор МУС Карим Хан обратился в Международный уголовный суд за выдачей ордера на арест высшего руководства Израиля, а также лидеров ХАМАС. Такая ситуация вызвала критику в Израиле, США и других странах. На резонансное событие отреагировала глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.



Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Анналена Бербок заявила, что страна будет придерживаться решений МУС, что означает арест Нетаньяху, если он прибудет на территорию Германии.

"Мы как правительство всегда поддерживали Международный уголовный суд и его работу. Ведомство федерального канцлера и МИД ясно дали это понять. Мы ценим независимость судов. Это касается всех международных судов. Мы не можем выбирать: сегодня суд нам нравится, а завтра нет", — сказала Бербок.

Однако глава МИД Германии отметила, что решение прокурора МУС осуществить запрос одновременно по Израилю и ХАМАС породили недоразумения по поводу ситуации.

"Одновременность выдвижения обвинений породила ошибочное впечатление, что здесь имело место равенство. Мы как федеральное правительство четко выступаем против этого. Мы также ясно дали понять, как и все предыдущие шесть месяцев, что Израиль имеет право и обязанность защищать своих граждан в рамках международного права", — отметила Бербок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первой страной, объявившей о возможности арестовать Нетаньяху стала Норвегия.

Также "Комментарии" писали о реакции Израиля на решение нескольких стран, в том числе Норвегии и Ирландии, признать Палестину.