В Германии объяснили, арестуют ли премьера Израиля из-за ордера МУС

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Slava Kot
Прокурор МУС Карим Хан обратился в Международный уголовный суд за выдачей ордера на арест высшего руководства Израиля, а также лидеров ХАМАС. Такая ситуация вызвала критику в Израиле, США и других странах. На резонансное событие отреагировала глава МИД Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников
Министерство иностранных дел Анналена Бербок заявила, что страна будет придерживаться решений МУС, что означает арест Нетаньяху, если он прибудет на территорию Германии.
Однако глава МИД Германии отметила, что решение прокурора МУС осуществить запрос одновременно по Израилю и ХАМАС породили недоразумения по поводу ситуации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первой страной, объявившей о возможности арестовать Нетаньяху стала Норвегия.
Также "Комментарии" писали о реакции Израиля на решение нескольких стран, в том числе Норвегии и Ирландии, признать Палестину.
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