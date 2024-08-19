Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Ангальт Райнер Хазелофф рассказал, почему в восточной Германии большинство жителей требует переговоров с Путиным, в то время как западные регионы поддерживают нынешнюю политику канцлера Олафа Шольца.



Премьер-министр Саксония-Ангальт Райнер Хазелофф. Фото из открытых источников

Райнер Хазелофф считает, что основной причиной попыток изменить курс в немецкой политике в отношении Украины касается страхов немцев в восточных регионах страны, которые после Второй мировой попали под контроль СССР.

"В отличие от запада, мы на востоке достаточно хорошо знаем россиян, в том числе ментально. Они могут быть очень выносливыми, и люди доверяют им во многом, основываясь на прошлом опыте", – сказал Хазелофф.

Премьер-министр Саксония-Ангальт отмечает, что многие немцы боятся реакции Кремля, которая, по их мнению, может быть неконтролируемой.

"Как жертвы советской оккупации мы знаем, что другим так и не удалось достичь победы над Россией", — сказал Хазелофф.

По его словам, большинство восточных немцев не сторонники Путина и его режима, и они счастливы, что в Германии больше нет войск РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия обвиняет Польшу из-за сотрудничества с Украиной в подрыве газопроводов "Северный поток", из-за которых российские энергетические ресурсы попадали в Европу. В Варшаве резко отреагировали и призвали Берлин просить прощения.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия планирует сократить помощь Украине. Это объясняется жесткими мерами по экономии бюджета страны. Утвержденная помощь будет отправляться в Украину, однако дополнительные запросы будут отклонены.