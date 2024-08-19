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Slava Kot
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Ангальт Райнер Хазелофф рассказал, почему в восточной Германии большинство жителей требует переговоров с Путиным, в то время как западные регионы поддерживают нынешнюю политику канцлера Олафа Шольца.
Премьер-министр Саксония-Ангальт Райнер Хазелофф. Фото из открытых источников
Райнер Хазелофф считает, что основной причиной попыток изменить курс в немецкой политике в отношении Украины касается страхов немцев в восточных регионах страны, которые после Второй мировой попали под контроль СССР.
Премьер-министр Саксония-Ангальт отмечает, что многие немцы боятся реакции Кремля, которая, по их мнению, может быть неконтролируемой.
По его словам, большинство восточных немцев не сторонники Путина и его режима, и они счастливы, что в Германии больше нет войск РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия обвиняет Польшу из-за сотрудничества с Украиной в подрыве газопроводов "Северный поток", из-за которых российские энергетические ресурсы попадали в Европу. В Варшаве резко отреагировали и призвали Берлин просить прощения.
Также "Комментарии" писали о том, что Германия планирует сократить помощь Украине. Это объясняется жесткими мерами по экономии бюджета страны. Утвержденная помощь будет отправляться в Украину, однако дополнительные запросы будут отклонены.
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