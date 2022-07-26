В Германии ответили Путину на газовый шантаж

Официальный Берлин приветствует усилия Евросоюза по координации общих усилий по экономии газа и заявляет, что сокращение Россией поставок "голубого топлива" в Германию и другие европейские страны не сможет сломить единство Европейского Союза. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которую цитирует "Reuters".

Германия. Фото: из открытых источников

Глава МИД Германии отметила, что Европейский Союз не будет разделён из-за дефицита газа, это исключено, а то, что Европейский Союз только укрепляется в своём единении – это прямой сигнал российскому президенту. Такое заявление Бербок сделала в Праге после переговоров со своим чешским коллегой.

Стоит отметить, что вчера стало известно о том, что "Газпром" вдвое сокращает поставки газа трубопроводом "Северным поток". В Москве остановку ещё одной турбины объяснили профилактическим работами. В Германии же сразу ответили, что для сокращения поставок нет технических причин.

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