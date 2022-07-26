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В Германии ответили Путину на газовый шантаж

Берлин, как лидер ЕС, уверяет, что газовый шантаж России не сработает

сегодня, 13:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Берлин приветствует усилия Евросоюза по координации общих усилий по экономии газа и заявляет, что сокращение Россией поставок "голубого топлива" в Германию и другие европейские страны не сможет сломить единство Европейского Союза. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которую цитирует "Reuters".

В Германии ответили Путину на газовый шантаж

Германия. Фото: из открытых источников

Глава МИД Германии отметила, что Европейский Союз не будет разделён из-за дефицита газа, это исключено, а то, что Европейский Союз только укрепляется в своём единении – это прямой сигнал российскому президенту. Такое заявление Бербок сделала в Праге после переговоров со своим чешским коллегой.

Стоит отметить, что вчера стало известно о том, что "Газпром" вдвое сокращает поставки газа трубопроводом "Северным поток". В Москве остановку ещё одной турбины объяснили профилактическим работами. В Германии же сразу ответили, что для сокращения поставок нет технических причин.                                   

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин решил усилить газовый шантаж в Европе, чтобы Европейский Союз стал еще более сговорчивым и все-таки надавил на украинские власти, заставив официальный Киев принять условия Кремля и согласить подписать мир на условия Путина. Фактически в Европе началась новая газовая война: как ответит ЕС – чего добивается Кремль. На эти вопросы ответили эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Издание "Комментарии" писали — почему новые заявления Лаврова не стоит воспринимать всерьез – чего добивается россия.



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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/eu-countries-seek-deal-weakened-plan-cut-winter-gas-use-2022-07-26/
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