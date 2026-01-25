Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер призвал европейские страны возобновить энергетическое сотрудничество с Россией. В своей колонке для Berliner Zeitung он заявил, что Москву "не нужно демонизировать", а в Европе следует сосредоточиться не на войне, а на "способности к миру".

Герхард Шредер. Фото из открытых источников

Герхард Шредер, возглавлявший правительство ФРГ с 1998 по 2005 год, а впоследствии годами работавший в российских энергетических компаниях, заверил, что его курс на импорт энергоносителей из РФ был "правильным и рациональным". По его словам, практика доказала, что поставки из России были "безопасными, надежными и недорогими", а сотрудничество могло бы сочетаться с экологическими технологиями немецкого производства.

"Уменьшивать это просто абсурдно. Напротив: нам нужны такие формы сотрудничества с Россией", – пишет Шредер.

В то же время экс-канцлер признал, что полномасштабное вторжение России в Украину "неоправданно" и сопровождается нарушениями международного права и прав человека. По его мнению, Европа должна сделать все возможное, чтобы поскорее остановить войну, используя дипломатические инструменты. При этом Шредер заявил, что соболезнует как украинским, так и российским солдатам.

Отдельно Шредер призвал не "демонизировать" Россию заявив о ее "культуре" и "исторических связях".

"Однако я также против демонизации РФ как вечного врага. Россия – это не страна варваров, а страна с богатой культурой и разнообразными историческими связями с Германией. Мы живем в самом опасном десятилетии со времен Второй мировой войны. Если мы не будем осторожны, это может закончиться драматично", – подытожил драматически.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс=канцлер Германии заявил о пользе дружбы с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что жена немецкого экс-канцлера призналась, что молилась во время его встречи с Путиным.