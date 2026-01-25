logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина У Німеччині закликали купувати електроенергію в Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

У Німеччині закликали купувати електроенергію в Росії

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що Росію не варто демонізувати, і закликав ЄС відновити енергетичну співпрацю з Москвою.

25 січня 2026, 07:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер закликав європейські країни відновити енергетичну співпрацю з Росією. У своїй колонці для Berliner Zeitung він заявив, що Москву "не потрібно демонізувати", а Європі слід зосередитися не на війні, а на "здатності до миру".

У Німеччині закликали купувати електроенергію в Росії

Герхард Шредер. Фото з відкритих джерел

Герхард Шредер, який очолював уряд ФРН з 1998 по 2005 рік, а згодом роками працював у російських енергетичних компаніях, запевнив, що його курс на імпорт енергоносіїв із РФ був "правильним і раціональним". За його словами, практика довела, що поставки з Росії були "безпечними, надійними та недорогими", а співпраця могла б поєднуватися з екологічними технологіями німецького виробництва.

"Применшувати це просто абсурдно. Навпаки: нам потрібні такі форми співпраці з Росією", – пише Шредер.

Водночас ексканцлер визнав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "невиправданим" і супроводжується порушеннями міжнародного права та прав людини. На його думку, Європа має зробити все можливе, щоб якнайшвидше зупинити війну, використовуючи дипломатичні інструменти. При цьому Шредер заявив, що співчуває як українським, так і російським солдатам.

Окремо Шредер закликав не "демонізувати" Росію заявивши про її "культуру" та "історичні зв’язки".

"Однак я також проти демонізації РФ як вічного ворога. Росія – це не країна варварів, а країна з багатою культурою та різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною. Ми живемо в найнебезпечнішому десятилітті з часів Другої світової війни. Якщо ми не будемо обережними, це може закінчитися драматично", – підсумував Шредер.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ексканцлер Німеччини заявив про користь дружби з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що дружина німецького ексканцлера зізналася, що молилася під час його зустрічі з Путіним.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/ein-jahrzehnt-der-bewaehrung-li.10015423
Теги:

Новини

Всі новини