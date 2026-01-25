Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер закликав європейські країни відновити енергетичну співпрацю з Росією. У своїй колонці для Berliner Zeitung він заявив, що Москву "не потрібно демонізувати", а Європі слід зосередитися не на війні, а на "здатності до миру".

Герхард Шредер. Фото з відкритих джерел

Герхард Шредер, який очолював уряд ФРН з 1998 по 2005 рік, а згодом роками працював у російських енергетичних компаніях, запевнив, що його курс на імпорт енергоносіїв із РФ був "правильним і раціональним". За його словами, практика довела, що поставки з Росії були "безпечними, надійними та недорогими", а співпраця могла б поєднуватися з екологічними технологіями німецького виробництва.

"Применшувати це просто абсурдно. Навпаки: нам потрібні такі форми співпраці з Росією", – пише Шредер.

Водночас ексканцлер визнав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "невиправданим" і супроводжується порушеннями міжнародного права та прав людини. На його думку, Європа має зробити все можливе, щоб якнайшвидше зупинити війну, використовуючи дипломатичні інструменти. При цьому Шредер заявив, що співчуває як українським, так і російським солдатам.

Окремо Шредер закликав не "демонізувати" Росію заявивши про її "культуру" та "історичні зв’язки".

"Однак я також проти демонізації РФ як вічного ворога. Росія – це не країна варварів, а країна з багатою культурою та різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною. Ми живемо в найнебезпечнішому десятилітті з часів Другої світової війни. Якщо ми не будемо обережними, це може закінчитися драматично", – підсумував Шредер.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ексканцлер Німеччини заявив про користь дружби з Путіним.

Також "Коментарі" писали, що дружина німецького ексканцлера зізналася, що молилася під час його зустрічі з Путіним.