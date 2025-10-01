В Германии прогремела серия взрывов: что известно о погибших и раненых

В Мюнхене прогремела серия взрывов, в результате которых один человек погиб. Также зафиксирована стрельба, полиция проводит операцию в одном из районов города. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Twitter (X) полиции Мюнхена.

Полиция в Мюнхене. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы проводим операцию в районе Лерхенау совместно с пожарной службой. Ожидаются значительные перебои с движением транспорта. Пожалуйста, избегайте этого района", — говорится в сообщении полиции Мюнхена.

По данным немецкого таблоида "Bild", на севере Мюнхена проводится масштабная операция с участием полиции и пожарных. На месте происшествия ночью и рано утром произошло несколько взрывов, а также раздавались выстрелы.

Впоследствии на месте было обнаружено тело мужчины и человека с огнестрельными ранениями. На месте также работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, точные обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Стоит отметить, ранее в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. Двое сотрудников получили серьезные ранения.

Согласно предварительной информации, происшествие случилось на территории оборонного предприятия Diehl Defense, которая, в свою очередь, имеет две дочерние компании в Тройсдорфе.

