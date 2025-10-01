У Німеччині пролунала серія вибухів: що відомо про загиблих та поранених

У Мюнхені пролунала серія вибухів, внаслідок яких одна людина загинула. Також зафіксовано стрілянину, поліція проводить операцію в одному з районів міста. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Twitter (X) поліції Мюнхена.

Поліція у Мюнхені. Фото: з відкритих джерел

"Зараз ми проводимо операцію в районі Лерхенау спільно з пожежною службою. Очікуються значні перебої з рухом транспорту. Будь ласка, уникайте цього району", — йдеться у повідомленні поліції Мюнхена.

За даними німецького таблоїду "Bild", на півночі Мюнхена проводиться масштабна операція за участю поліції та пожежників. На місці події вночі та вранці сталося кілька вибухів, а також лунали постріли.

Згодом на місці було виявлено тіло чоловіка та людини з вогнепальними пораненнями. На місці також працюють спецпідрозділи та фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, точні обставини того, що сталося, поки що невідомі.

Варто зазначити, що раніше в німецькому Тройсдорфі пролунав вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Двоє співробітників отримали серйозні поранення.

Згідно з попередньою інформацією, подія сталася на території оборонного підприємства Diehl Defense, яка, у свою чергу, має дві дочірні компанії у Тройсдорфі.

