У Німеччині пролунала серія вибухів: що відомо про загиблих та поранених

У Мюнхені пролунала серія вибухів, внаслідок яких одна людина загинула. Також зафіксовано стрілянину, поліція проводить операцію в одному з районів міста. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Twitter (X) поліції Мюнхена.
Поліція у Мюнхені. Фото: з відкритих джерел
За даними німецького таблоїду "Bild", на півночі Мюнхена проводиться масштабна операція за участю поліції та пожежників. На місці події вночі та вранці сталося кілька вибухів, а також лунали постріли.
Згодом на місці було виявлено тіло чоловіка та людини з вогнепальними пораненнями. На місці також працюють спецпідрозділи та фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, точні обставини того, що сталося, поки що невідомі.
Варто зазначити, що раніше в німецькому Тройсдорфі пролунав вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Двоє співробітників отримали серйозні поранення.
Згідно з попередньою інформацією, подія сталася на території оборонного підприємства Diehl Defense, яка, у свою чергу, має дві дочірні компанії у Тройсдорфі.
