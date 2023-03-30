logo

BTC/USD

28234.38

ETH/USD

1785.39

LTC/USD

89.08

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии сделали заявление о поставках газа из РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии сделали заявление о поставках газа из РФ

В Германии заявили, что заполнят газовые хранилища до следующей зимы без поставок из РФ

сегодня, 17:07
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Германия намерена обеспечить предстоящую зиму без поставок российского газа. В настоящее время газовые хранилища страны заполнены более чем на 64%. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера.

В Германии сделали заявление о поставках газа из РФ

Германия. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, хорошие погодные условия, а также запасы газа и экономия помогли ФРГ хорошо пережить прошлую зиму. Он также считает, что Германии удастся пережить следующую. При этом Мюллер призывает к бдительности и дальнейшей экономии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", — заявил Клаус Мюллер.

Известно, что по состоянию на 14 ноября 2022 года немецкие газохранилища были заполнены на 100%, а к утру 28 марта 2023-го — на 64,3%.

Стоит отметить, что поступление российского газа полностью прекратилось после диверсий на "Северных потоках".                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — продажи российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером российского "черного золота". Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее считалось, что Китай стал основным экспортером российский нефти, после того, как западные страны отказались покупать российские энергоресурсы.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне западных санкций против России, которые были введены после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, агрессор потерял статус основного поставщика нефти в Евросоюз.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.handelsblatt.com/dpa/bundesnetzagentur-volle-speicher-auch-ohne-russisches-gas-moeglich/29068200.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!