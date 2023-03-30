В Германии сделали заявление о поставках газа из РФ

Германия намерена обеспечить предстоящую зиму без поставок российского газа. В настоящее время газовые хранилища страны заполнены более чем на 64%. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера.

Германия. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, хорошие погодные условия, а также запасы газа и экономия помогли ФРГ хорошо пережить прошлую зиму. Он также считает, что Германии удастся пережить следующую. При этом Мюллер призывает к бдительности и дальнейшей экономии.

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"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", — заявил Клаус Мюллер.

Известно, что по состоянию на 14 ноября 2022 года немецкие газохранилища были заполнены на 100%, а к утру 28 марта 2023-го — на 64,3%.

Стоит отметить, что поступление российского газа полностью прекратилось после диверсий на "Северных потоках".

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