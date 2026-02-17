logo

В Германии выставили новые скульптуры Путина, высмеивающие российского диктатора (ФОТО)
НОВОСТИ

В Германии выставили новые скульптуры Путина, высмеивающие российского диктатора (ФОТО)

Немецкий скульптор Жак Тилл представил сатирические платформы с Путиным на карнавале в Дюссельдорфе.

17 февраля 2026, 14:10
Автор:
avatar

Slava Kot

На карнавале в Дюссельдорфе немецкий скульптор Жак Тилли представил сразу три сатирические платформы, в которых резко высмеял главу Кремля Владимира Путина. Работы художника, известного острой политической сатирой, уже вызвали международный резонанс.

В Германии выставили новые скульптуры Путина, высмеивающие российского диктатора (ФОТО)

В Германии высмеяли Путина на карнавале в Дюссельдорфе. Фото: Federico Gambarini/dpa

На одной из платформ Жака Тилли Путин изображен с мечом, прокалывающим карнавального шута, а тот бьет диктатора по голове стопкой бумаги. На другой платформе Путин вместе с Дональдом Трампом "поедает" Европу, а на третьей глава Кремля управляет дроном, несущим лидера немецкой партии AfD.

"Мы не собираемся специально делать что-то особенно жесткое, это тоже было бы глупо, мы просто делаем хорошую политическую сатиру, как всегда", – объяснил свои скульптуры Тилли.

В Германии выставили новые скульптуры Путина, высмеивающие российского диктатора (ФОТО) - фото 2

Скульптура Путина на фестивале в Германии. Фото: DPA

В Германии выставили новые скульптуры Путина, высмеивающие российского диктатора (ФОТО) - фото 2

Скульптура Путина и Трампа на фестивале в Германии. Фото: DPA

В Германии выставили новые скульптуры Путина, высмеивающие российского диктатора (ФОТО) - фото 2

Скульптура Путина на фестивале в Германии. Фото: DPA

Кроме Путина, Тилли также представил и скульптуры с Трампом. Американский президент бьет кулаком в лицо Иисуса, олицетворяющего гуманность. Кроме того, у него на правой руке повязка с названием миграционной службы ICE.

В Германии выставили новые скульптуры Путина, высмеивающие российского диктатора (ФОТО) - фото 2

Скульптура Трамп на фестивале в Германии. Фото: Фото: Federico Gambarini/dpa

Против художника в России возбуждено уголовное дело за "дискредитацию" ВС РФ. Разбирательство запланировано в Басманном суде Москвы на 26 февраля. Немецкому художнику грозит штраф или до 10 лет тюрьмы. Сам Тилли заявил, что не признает российский суд справедливым и не будет участвовать в процессе.

Карнавал в Дюссельдорфе традиционно известен смелыми политическими инсталляциями. В то же время организаторы в Кельне и Майнце решили не использовать образ Путина. Свой шаг они объяснили якобы знаком солидарности с художником из-за его преследований в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году на карнавале в Германии также высмеяли Путина и российского патриарха Кирилла.

Также "Комментарии" писали, что в Мюнхене выставили сатирическую скульптуру Трампа под названием "оранжевая чума".



