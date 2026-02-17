logo_ukra

Німеччина У Німеччині виставили нові скульптури Путіна, які висміюють російського диктатора (ФОТО)
У Німеччині виставили нові скульптури Путіна, які висміюють російського диктатора (ФОТО)

Німецький скульптор Жак Тіллі представив сатиричні платформи з Путіним на карнавалі в Дюссельдорфі.

17 лютого 2026, 14:10
На карнавалі в Дюссельдорфі німецький скульптор Жак Тіллі представив одразу три сатиричні платформи, в яких різко висміяв очільника Кремля Володимира Путіна. Роботи митця, відомого гострою політичною сатирою, вже викликали міжнародний резонанс.

У Німеччині виставили нові скульптури Путіна, які висміюють російського диктатора (ФОТО)

У Німеччині висміяли Путіна на карнавалі в Дюссельдорфі. Фото: Federico Gambarini/dpa

На одній з платформ Жака Тіллі Путін зображений з мечем, що проколює карнавального блазня, а той б'є диктатора по голові стопкою паперу. На іншій платформі Путін разом з Дональдом Трампом "поїдає" Європу, а на третій очільник Кремля керує дроном, який несе лідерку німецької партії  AfD. 

"Ми не збираємося спеціально робити щось особливо жорстке, це теж було б безглуздо, ми просто робимо хорошу політичну сатиру, як завжди", — пояснив свої скульптури Тіллі.

Скульптура Путіна на фестивалі в Німеччині. Фото: DPA

Скульптура Путіна та Трампа на фестивалі в Німеччині. Фото: DPA

Скульптура Путіна на фестивалі в Німеччині. Фото: DPA

Крім Путіна, Тіллі також представив і скульптури з Трампом. Американський президент б'є кулаком в обличчя Ісуса, який уособлює гуманність. Крім того, у нього на правій руці пов’язка з назвою міграційної служби ICE. 

Скульптура Трампа на фестивалі в Німеччині. Фото: Фото: Federico Gambarini/dpa

Проти митця в Росії порушено кримінальну справу за "дискредитацію" ЗС РФ. Розгляд запланований у Басманному суді Москви на 26 лютого. Німецькому митцю загрожує штраф або до 10 років ув’язнення. Сам Тіллі заявив, що не визнає російський суд справедливим і не братиме участі в процесі.

Карнавал у Дюссельдорфі традиційно відомий сміливими політичними інсталяціями. Водночас цього року організатори в Кельні та Майнці вирішили не використовувати образ Путіна. Свій крок вони пояснили "знаком солідарності" з митцем через його переслідування в РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що минулого року на карнавалі у Німеччині також висміяли Путіна та російського патріарха Кирила.

Також "Коментарі" писали, що в Мюнхені виставили сатиричну скульптуру Трампа під назвою "помаранчева чума".



