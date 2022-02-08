В Германии взорвали мост высотой 72 метра: как это было (ВИДЕО)

Снос моста. Скриншот из видео

В Германии снесли старый автомобильный мост, высотой более семидесяти метров. Об этом пишет издание "Корреспондент".

Возле города Вильнсдорф в земле Северный Рейн-Вестфалия, что на северо-западе Германии, с помощью контролируемого подрыва снесли старый мост. Как пишет СМИ высота моста для автобана составляла 72 метра, а длинна - 485 метров.

Компания Autobahn GmbH заявила, что это первый случай контролируемого подрыва моста, который имеет такую высоту. Для сноса использовали 120 килограммов взрывчатки.



Специалисты спланировали снос моста таким образом, чтобы его обломки не повредили новый мост, который был возведен рядом. В материале отмечается, что десятки людей приехали посмотреть на подрыв моста.





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