В Германии заявили, что Шольц остановил ядерный удар по Украине

Лидер провластной партии СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что нужно быть благодарным Олафу Шольцу. По его словам, немецкий канцлер сумел предотвратить возможный ядерный удар по Украине, который собиралась нанести Россия по приказу Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкие СМИ.



Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Немецкий депутат Рольф Мютцених призвал "быть благодарными канцлеру" Олафу Шольцу, который "своим визитом в Китай помог предотвратить возможный ядерный удар российской армии по приказу президента Путина".

На эти слова отреагировали немецкие СМИ, которые обратились за разъяснениями по поводу заявления Мютцениха. В офисе канцлера объяснили, что Олаф Шольц, находясь во время визита в КНР в 2022 году, попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию, чтобы предотвратить ядерные удары по Украине. После этого Китай призвал Путина не использовать ядерное оружие.

Однако американские издания, которые сообщали об опасениях США относительно возможности ядерного удара по Украине осенью 2022 года, указывают, что роль канцлера Германии Олафа Шольца в этом вопросе была минимальна. Лидер Германии лишь передал сообщения из Вашингтона в Пекин.

"Олаф Шольц, безусловно, способствовал изменению позиции Китая. Но ни в коем случае Шольц не предотвратил ядерную войну, поскольку не было никаких признаков того, что ядерный удар неизбежен", — заявил Bild военный эксперт и профессор Университета бундесвера Карло Масала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц заявил об очень четком сигнале для Путина. Объяснил, где российский диктатор просчитался.

Также "Комментарии" писали, что в США отреагировали на ядерные угрозы Путина.