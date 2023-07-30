В МВД Германии рассказали, сколько немцев воюет на стороне России против Украины

Немецкие службы зарегистрировали десятки граждан Германии, отправляющихся в зону боевых действий в Украине. Часть немцев воюет за Украину, в то время как некоторые поддерживают на фронте Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Welt.

емецкий солдат. Фото из открытых источников

Федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 39 человек отправились на украинский фронт для участия в боевых действиях. Немецкое МВД считает, что эти граждане имеют "отношение к экстремизму или политически мотивированным преступлениям". Из них 27 поддерживают российский режим, однако у 12 немцев имеют проукраинское видение.

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Несмотря на зафиксированных 12 граждан, которые воюют за Украину, Федеральное министерство внутренних дел считает, что добровольцев из Германии больше. Например, немецкие солдаты есть в Интернациональном легионе Украины. Однако МВД располагает только информацией о тех людях, которые могут быть связаны с экстремистской деятельностью.

Минюст Германии отметил, что участие в боевых действиях в Украине немецкими гражданами за сторону России не будет наказывается. Однако это не защищает немецких граждан от возможности расследования военных преступлений, если таковые имели место во время их деятельности на войне в Украине. Такую политику Минюста Германии критикует немецкий депутат Родерих Кизеветтер.

"Люди, добровольно присоединившиеся к России для участия в нападении на Украину, должны быть привлечены к ответственности по возвращении в Германию", — заявил Кизеветтер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны ЕС подвергли критике позицию Польши и других соседей Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Германии заявили, что ошиблись в отношении России.