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В МВД Германии рассказали, сколько немцев воюет на стороне России против Украины

Федеральное министерство внутренних дел Германии указало количество граждан их страны, участвующих в войне в Украине.

сегодня, 12:37
Автор:
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Slava Kot
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Немецкие службы зарегистрировали десятки граждан Германии, отправляющихся в зону боевых действий в Украине. Часть немцев воюет за Украину, в то время как некоторые поддерживают на фронте Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Welt.

В МВД Германии рассказали, сколько немцев воюет на стороне России против Украины

емецкий солдат. Фото из открытых источников

Федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 39 человек отправились на украинский фронт для участия в боевых действиях. Немецкое МВД считает, что эти граждане имеют "отношение к экстремизму или политически мотивированным преступлениям". Из них 27 поддерживают российский режим, однако у 12 немцев имеют проукраинское видение.


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Несмотря на зафиксированных 12 граждан, которые воюют за Украину, Федеральное министерство внутренних дел считает, что добровольцев из Германии больше. Например, немецкие солдаты есть в Интернациональном легионе Украины. Однако МВД располагает только информацией о тех людях, которые могут быть связаны с экстремистской деятельностью.

Минюст Германии отметил, что участие в боевых действиях в Украине немецкими гражданами за сторону России не будет наказывается. Однако это не защищает немецких граждан от возможности расследования военных преступлений, если таковые имели место во время их деятельности на войне в Украине. Такую политику Минюста Германии критикует немецкий депутат Родерих Кизеветтер.

"Люди, добровольно присоединившиеся к России для участия в нападении на Украину, должны быть привлечены к ответственности по возвращении в Германию", — заявил Кизеветтер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны ЕС подвергли критике позицию Польши и других соседей Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Германии заявили, что ошиблись в отношении России.



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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article246631894/Ukraine-Dutzende-Extremisten-aus-Deutschland-kaempfen-im-Kriegsgebiet.html
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