В партии канцлера Германии заговорили о его замене: что произошло

В правящей партии Германии внезапно заговорили о смене канцлера. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) – партии, входящей в правящую коалицию Германии, – начали всерьез поднимать тему возможной замены канцлера Фридриха Мерца.

По информации "Bild", среди инсайдеров партии циркулирует сценарий смены главы правительства прямо во время каденции.

Как стало известно журналистам, обсуждается: при каких обстоятельствах замена Мерца может стать реальным вариантом, кто должен вести с ним разговор в случае такого решения.

Конкретных имен возможных преемников издание не называет, однако подчеркивает: разговоры уже выходят за рамки неформальных кулуарных споров.

