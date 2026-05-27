logo

BTC/USD

75793

ETH/USD

2080.71

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В партии канцлера Германии заговорили о его замене: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В партии канцлера Германии заговорили о его замене: что произошло

Среди инсайдеров партии циркулирует сценарий смены главы правительства прямо во время каденции

27 мая 2026, 12:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В правящей партии Германии внезапно заговорили о смене канцлера. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

В партии канцлера Германии заговорили о его замене: что произошло

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) – партии, входящей в правящую коалицию Германии, – начали всерьез поднимать тему возможной замены канцлера Фридриха Мерца.

По информации "Bild", среди инсайдеров партии циркулирует сценарий смены главы правительства прямо во время каденции.

Как стало известно журналистам, обсуждается: при каких обстоятельствах замена Мерца может стать реальным вариантом, кто должен вести с ним разговор в случае такого решения.

Конкретных имен возможных преемников издание не называет, однако подчеркивает: разговоры уже выходят за рамки неформальных кулуарных споров.

Читайте на портале "Комментарии" — в Европейском Союзе вспыхивает новый политический конфликт вокруг будущего Украины. Инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца о придании Киеву статуса ассоциированного члена ЕС вызвала резкую реакцию со стороны Ирландии и ряда европейских дипломатов.

Как сообщает Euronews, глава МИД Ирландии Хелен МакЭнти предупредила, что подобная модель может фактически заблокировать полноценное вступление Украины в Евросоюз на долгие годы. По ее словам, создание отдельного формата участия для Киева рискует превратить ЕС в систему "двух скоростей", где одни страны приобретают полноценные права, а другие остаются во взвешенном статусе.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Кремля Владимир Путин, похоже, решил воспользоваться самым уязвимым моментом для канцлера Германии Фридрих Мерц. На фоне падения популярности правительства и роста поддержки ультраправой партии Альтернатива для Германии Москва активизировала кампанию давления на Берлин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/politik/inland/kanzler-tausch-in-der-cdu-fuehrung-kursiert-ploetzlich-ein-brisantes-szenario-6a154595f1c0dd3f2e7d5056
Теги:

Новости

Все новости