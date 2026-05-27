У партії канцлера Німеччини заговорили про його заміну: що сталося

У правлячій партії Німеччини раптово заговорили про зміну канцлера. Як інформує портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "Bild".

У керівництві Христиансько-демократичного союзу (ХДС) – партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини, — почали всерйоз піднімати тему можливої заміни канцлера Фрідріха Мерца.

За інформацією "Bild", серед інсайдерів партії циркулює сценарій зміни очільника уряду прямо під час каденції.

Як стало відомо журналістам, обговорюється: за яких обставин заміна Мерца може стати реальним варіантом, хто саме має вести з ним розмову в разі такого рішення.

Конкретних імен можливих наступників видання не називає, однак підкреслює: розмови вже виходять за межі неформальних кулуарних суперечок.

