Впервые в Германии: Производитель танков Leopard выпустит уникальный беспилотник

Немецкий концерн Rheinmetall, хорошо известный как производитель популярного танка Leopard, намерен представить новый концепт необычного военного дрона . Об этом говорится в сообщении Welt, пишут "Комментарии". Это будет уникальный беспилотник, объединяющий возможности двух типов летательных аппаратов.

Rheinmetall удивляет уникальной системой вооружения

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"Идея создания собственного боевого БПЛА возникла у Rheinmetall после того, как в ходе российской агрессии ВСУ успешно и массово начали использовать обычные дроны, сбрасывающие гранаты на танки и другую технику противника. Немецкий концерн решил усовершенствовать этот метод и разработал схему, при которой из большого разведывательного дрона Luna NG будут вылетать несколько маленьких камикадзе", — говорится на страницах издания.

Разведывательный БПЛА Luna NG, который планируется модифицировать для запуска дронов-камикадзе, имеет размах крыльев около пяти метров и может находиться в воздухе более 12 часов, передавая данные на расстояние более 100 км. В беспилотнике, по утверждению инженеров компании, можно установить до восьми маленьких квадрокоптеров-камикадзе Hero R от израильской компании UVision.

"Такая комбинация позволяет объединить преимущества обоих типов дронов: Luna NG может обеспечить длительную разведку и поддержку, а Hero R – высокую точность и эффективность поражения"6 – уточняют в издании.

Пока неизвестно, кто будет покупать эту новую систему вооружения. Для Бундесвера вопрос использования боевых дронов был долгое время политически спорным. Только в 2021 году было принято решение о закупке пяти крупных БПЛА Heron TP от израильской компании IAI, которые будут оснащены высокоточными ракетами.

Напомним, "Комментарии" писали, что ВСУ вместе с войсками 13 стран участвуют в учениях "Аврора 23" в Швеции.

Речь шла на портале "Комментарии" и о заседании Ставки. Главные темы заседания – обеспечение ВСУ вооружением и ситуация на передовой.

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