Впервые в Германии: Производитель танков Leopard выпустит уникальный беспилотник

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Немецкий концерн Rheinmetall, хорошо известный как производитель популярного танка Leopard, намерен представить новый концепт необычного военного дрона . Об этом говорится в сообщении Welt, пишут "Комментарии". Это будет уникальный беспилотник, объединяющий возможности двух типов летательных аппаратов.
Rheinmetall удивляет уникальной системой вооружения
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Разведывательный БПЛА Luna NG, который планируется модифицировать для запуска дронов-камикадзе, имеет размах крыльев около пяти метров и может находиться в воздухе более 12 часов, передавая данные на расстояние более 100 км. В беспилотнике, по утверждению инженеров компании, можно установить до восьми маленьких квадрокоптеров-камикадзе Hero R от израильской компании UVision.
Пока неизвестно, кто будет покупать эту новую систему вооружения. Для Бундесвера вопрос использования боевых дронов был долгое время политически спорным. Только в 2021 году было принято решение о закупке пяти крупных БПЛА Heron TP от израильской компании IAI, которые будут оснащены высокоточными ракетами.
Напомним, "Комментарии" писали, что ВСУ вместе с войсками 13 стран участвуют в учениях "Аврора 23" в Швеции.
Речь шла на портале "Комментарии" и о заседании Ставки. Главные темы заседания – обеспечение ВСУ вооружением и ситуация на передовой.
Читайте также на сайте "Комментарии" – в США решили утилизировать атомный авианосец.
Обсуждения
Новости