Время пришло: что Шольц заявил о переговорах с Путиным

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц твердо намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Темой №1 должно стать обсуждение справедливого мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", свое желание начать диалог с Путиным Шольц подтвердил, выступая в Бундестаге по поводу предстоящего саммита лидеров ЕС, сообщает "Rheinische Post".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Говоря о российско-украинской войне, немецкий канцлер вспомнил о согласии Украины на участие России в следующем Саммите мира.
Канцлер подчеркнул, что при этом придерживается четких принципов – никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.
Шольц также сказал, что бесчисленное количество российских солдат ежедневно становятся "жертвами империалистического безумия российского президента".
Читайте также на портале "Комментарии" — граждане Германии все чаще звучат вопросы о правильности продолжения поддержки Украины. Тем временем в правительстве признали, что немцам не объяснили, почему важно поддерживать украинцев. Об этом в интервью Schweriner Volkszeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Также издание "Комментарии" сообщало – хотят ли немцы, чтобы Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину: результаты опроса.
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