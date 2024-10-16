Время пришло: что Шольц заявил о переговорах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц твердо намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Темой №1 должно стать обсуждение справедливого мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", свое желание начать диалог с Путиным Шольц подтвердил, выступая в Бундестаге по поводу предстоящего саммита лидеров ЕС, сообщает "Rheinische Post".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Говоря о российско-украинской войне, немецкий канцлер вспомнил о согласии Украины на участие России в следующем Саммите мира.

"Поэтому также правильно, что, когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", – сказал Олаф Шольц.

Канцлер подчеркнул, что при этом придерживается четких принципов – никогда не принимать решений без учета позиции Украины и без консультаций с ближайшими партнерами.

Шольц также сказал, что бесчисленное количество российских солдат ежедневно становятся "жертвами империалистического безумия российского президента".

"Они тоже являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны. Это то, что не должно повториться в Европе", – добавил Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — граждане Германии все чаще звучат вопросы о правильности продолжения поддержки Украины. Тем временем в правительстве признали, что немцам не объяснили, почему важно поддерживать украинцев. Об этом в интервью Schweriner Volkszeitung рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Также издание "Комментарии" сообщало – хотят ли немцы, чтобы Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину: результаты опроса.