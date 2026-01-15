Жорсткий сигнал Трампу: куди Мерц відправляє війська

Німецьким ЗМІ стало відомо, що Берлін цього тижня відправить передову групу військових до Гренландії. Про це пише німецький таблоїд "Bild".

Війська Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Декілька співрозмовників видання зазначили, що спочатку буде відправлено передову групу з кількох співробітників Бундесверу, їхня місія може розпочатися вже в четвер, 15 січня.

Наразі офіцери та логісти мають з'ясувати, який внесок можуть зробити німецькі збройні сили в рамках спільної місії армій ЄС.

Варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон недвозначно дав зрозуміти адміністрації США, що його країна разом із Данією у разі готовності американських військ силою відібрати Гренландію, навколо якої останнім часом стільки суперечок та міркувань. Париж оголосив про готовність брати участь у спільних навчаннях НАТО в Гренландії, які організовує Данія, перші підрозділи вже спрямовані на місце проведення.

Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X, що французькі війська візьмуть участь у спільних військових навчаннях, організованих Данією у Гренландії.

За його словами, операція отримала назву "Арктична витривалість", а перші французькі підрозділи вже на шляху до місця проведення.

Макрон уточнив, що участь Франції спрямована на зміцнення співпраці з союзниками по НАТО та забезпечення безпеки в арктичному регіоні.

