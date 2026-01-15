logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Жорсткий сигнал Трампу: куди Мерц відправляє війська
commentss НОВИНИ Всі новини

Жорсткий сигнал Трампу: куди Мерц відправляє війська

Німеччина цього тижня відправить військових до Гренландії

15 січня 2026, 07:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Німецьким ЗМІ стало відомо, що Берлін цього тижня відправить передову групу військових до Гренландії. Про це пише німецький таблоїд "Bild".

Жорсткий сигнал Трампу: куди Мерц відправляє війська

Війська Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Декілька співрозмовників видання зазначили, що спочатку буде відправлено передову групу з кількох співробітників Бундесверу, їхня місія може розпочатися вже в четвер, 15 січня.

Наразі офіцери та логісти мають з'ясувати, який внесок можуть зробити німецькі збройні сили в рамках спільної місії армій ЄС.

Варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон недвозначно дав зрозуміти адміністрації США, що його країна разом із Данією у разі готовності американських військ силою відібрати Гренландію, навколо якої останнім часом стільки суперечок та міркувань. Париж оголосив про готовність брати участь у спільних навчаннях НАТО в Гренландії, які організовує Данія, перші підрозділи вже спрямовані на місце проведення.

Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X, що французькі війська візьмуть участь у спільних військових навчаннях, організованих Данією у Гренландії.

За його словами, операція отримала назву "Арктична витривалість", а перші французькі підрозділи вже на шляху до місця проведення.

Макрон уточнив, що участь Франції спрямована на зміцнення співпраці з союзниками по НАТО та забезпечення безпеки в арктичному регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам необхідно контролювати Гренландію з міркувань національної безпеки. Мовляв, у цьому випадку доцільність подальшого існування НАТО як потужного оборонного Альянсу. Про це глава Білого дому написав у соціальних мережах.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/deutschland-schickt-soldaten-nach-groenland-6967ddcd587b0b1176afc001
Теги:

Новини

Всі новини