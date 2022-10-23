Борис Джонсон против Риши Сунака: битва за лидерство в Великобритании

Борис Джонсон и Риши Сунак оба являются членами Консервативной партии Британии, вместе поддерживали Брекзит, боролись против пандемии коронавируса, а теперь друг против друга боятся за должность премьер-министра Великобритании. Об отношениях, борьбе и настроениях обоих кандидатов пишет политический портал Politico .

Борис Джонсон против Риши Сунака. Фото Дена Китвуд

После объявления заявления об отставке Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании за лидерство в стране начали соревноваться Борис Джонсон и Риши Сунак. Получившие по 100 голосов и примут участие в выборах на должность премьер-министра, которые пройдут в сжатые сроки. Лидерство остается за Риши Сунаком.

По информации Politico , оба политика имели хорошие отношения и смело боролись против последствий пандемии, но со временем Джонсон и Сунак все более разделялись во взглядах относительно налогов и расходов. Сунак выступает за традиционную политику расходов, в то время как Борис Джонсон настаивал на возросших заимствованиях и расходах.

"Между премьер-министром и Риши некоторое время росло напряжение", — сообщал один из членов Консервативной партии.

Позже Сунак одним из первых ушел в отставку, что спровоцировало других на подобный шаг. В результате таких действий Борис Джонсон был вынужден покинуть пост премьер-министра. Politico утверждает, что Сунак не предупредил Джонсона о своей отставке.

Пока министр обороны Бен Уоллес, поддерживающий Украину, снял свою кандидатуру в пользу Джонсона. Также существует много поклонников Бориса среди тех, кто считает, что Борис был незаконно устранен несколько месяцев назад со своей должности. Но второй раз партию консерваторов никто не возглавлял уже более 100 лет.

После отставки Трасс умеренные консерваторы и те, которым надоели выходки Джонсона, сразу выразили поддержку Сунаку. Также Риши Сунака хвалят за понимание экономики и упорный труд его коллеги. Но также Сунака критикуют за плохую политическую компанию, которую он провел несколько месяцев назад против Лиз Трасс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале, в который попала Лиз Трасс.

Также "Комментарии" писали о том, что Джонсон снова сможет возглавить правительство Соединенного Королевства.

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