Британия отреагировала на резкую критику Трампа: что ответили

Британское правительство официально отреагировало на резкую критику президента США Дональда Трампа по поводу позиции премьер-министра Кира Стармера в вопросе возможной военной операции против Ирана. Министр иностранных дел Иветт Купер пояснила, что Лондон принимает решение исключительно на основе национальных интересов, а не для удовлетворения Вашингтона.

Иветт Купер. Фото: PA Wire

Трамп несколько дней подряд критиковал Стармера, сравнивая его с временами Уинстона Черчилля и заявляя, что отсутствие активной поддержки действий США подрывает особые отношения между двумя странами. Неожиданно к критикам присоединился и бывший премьер Тони Блэр, который призвал Британию поддержать операцию против Ирана и отметил важность союза с США для национальной безопасности.

"Речь идет о том, чтобы научиться на некоторых ошибках, совершенных в Ираке. Я думаю, что именно это сделал Кир Стармер. Речь идет также о принятии военных мер по защите стран, уязвимых к иранским атакам, потому что это отвечает национальным интересам Великобритании", — сказала Купер в интервью Sky News реагируя на комментарии Блэра.

Министр подчеркнула, что британское правительство не передает свою внешнюю политику другим странам, поэтому Великобритания решает самостоятельно, как ей действовать, а не так, как говорит Дональд Трамп.

"Президент США должен решать, что отвечает национальным интересам США, и именно он должен это делать. Наша работа как правительства Великобритании состоит в том, чтобы решать, что отвечает национальным интересам Великобритании, и это не значит просто соглашаться с другими странами или передавать нашу внешнюю политику на аутсорсинг другим странам", — указала Иветт Купер, отвечая на критику Трампа в комментарии BBC.

Напомним, что Тони Блэр во время своего премьерства в 2003 году привлек Британию к войне против Ирака, несмотря на отсутствие убедительных доказательств оружия массового поражения. Следствием этого стало падение его рейтинга и отставка в 2007 году.

