Британия отреагировала на резкую критику Трампа: что ответили

Slava Kot
Британское правительство официально отреагировало на резкую критику президента США Дональда Трампа по поводу позиции премьер-министра Кира Стармера в вопросе возможной военной операции против Ирана. Министр иностранных дел Иветт Купер пояснила, что Лондон принимает решение исключительно на основе национальных интересов, а не для удовлетворения Вашингтона.
Иветт Купер. Фото: PA Wire
Трамп несколько дней подряд критиковал Стармера, сравнивая его с временами Уинстона Черчилля и заявляя, что отсутствие активной поддержки действий США подрывает особые отношения между двумя странами. Неожиданно к критикам присоединился и бывший премьер Тони Блэр, который призвал Британию поддержать операцию против Ирана и отметил важность союза с США для национальной безопасности.
Министр подчеркнула, что британское правительство не передает свою внешнюю политику другим странам, поэтому Великобритания решает самостоятельно, как ей действовать, а не так, как говорит Дональд Трамп.
Напомним, что Тони Блэр во время своего премьерства в 2003 году привлек Британию к войне против Ирака, несмотря на отсутствие убедительных доказательств оружия массового поражения. Следствием этого стало падение его рейтинга и отставка в 2007 году.
