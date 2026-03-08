logo_ukra

Трамп розповів, коли США закінчать війну проти Ірану
НОВИНИ

Трамп розповів, коли США закінчать війну проти Ірану

Трамп очікує повної капітуляції Тегерана у війні США проти Ірану.

8 березня 2026, 07:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану завершиться лише після повної та беззастережної капітуляції Тегерана. Про це він сказав журналістам під час спілкування на борту президентського літака Air Force One.

Трамп розповів, коли США закінчать війну проти Ірану

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами Дональда Трампа, Вашингтон не розглядає компромісного завершення конфлікту проти Ірану та очікує, ситуації, за якої Іран або офіційно визнає поразку, або втратить можливість продовжувати бойові дії.

"Я сказав "беззастережна", а не "умовна". Я сказав "беззастережна". Це означає, що вони просять пощади або доходять до точки, коли не можуть більше воювати. Не залишається нікого, хто міг би чинити опір. Це теж може статися, тому що ми вже неодноразово знищували їхнє керівництво… тоді вони стануть марними з точки зору військового потенціалу", — відповів Трамп.

Президент США переконаний, що у нинішньому протистоянні Вашингтон має значну перевагу над Іраном і через деякий час військові дії можуть припинитися.

"Ми перемагаємо у війні з великим відривом Ми знищили всю їхню імперію зла. Я впевнений, що це триватиме ще деякий час", — додав Трамп.

Нагадаємо, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася 28 лютого. Однією з причин початку кампанії у Вашингтоні називали загрозу створення Іраном ядерної зброї. Тегеран ці звинувачення неодноразово відкидав.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що великий аятола Ірану оголосив фетву про джихад у якій згадав про Трампа. 

Також "Коментарі" писали, що Трамп гнівно відреагував на питання про допомогу Росії Ірану.



