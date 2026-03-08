Британія відреагувала на різку критику Трампа: що відповіли

Британський уряд офіційно відреагував на різку критику президента США Дональда Трампа щодо позиції прем'єр-міністра Кіра Стармера у питанні можливої військової операції проти Ірану. Міністерка закордонних справ Іветт Купер пояснила, що Лондон ухвалює рішення виключно на основі національних інтересів, а не для задоволення Вашингтона.

Іветт Купер. Фото: PA Wire

Трамп кілька днів поспіль критикував Стармера, порівнюючи його з часами Вінстона Черчилля і заявляючи, що відсутність активної підтримки дій США підриває особливі відносини між двома країнами. Несподівано до критиків приєднався і колишній прем’єр Тоні Блер, який закликав Британію підтримати операцію проти Ірану та наголосив на важливості союзу зі США для національної безпеки.

"Йдеться про те, щоб навчитися на деяких помилках, скоєних в Іраку. Я думаю, що саме це зробив Кір Стармер. Йдеться також про вжиття військових заходів для захисту країн, вразливих до іранських атак, тому що це відповідає національним інтересам Великої Британії", – сказала Купер в інтерв’ю Sky News реагуючи на коментарі Блера.

Міністерка наголосила, що британський уряд не передає свою зовнішню політику іншим країнам, тому Велика Британія вирішує самостійно, як їй діяти, а не так, як говорить Дональд Трамп.

"Президент США має вирішувати, що відповідає національним інтересам США, і саме він має це робити. Наша робота як уряду Великої Британії полягає в тому, щоб вирішувати, що відповідає національним інтересам Великої Британії, і це не означає просто погоджуватися з іншими країнами чи передавати нашу зовнішню політику на аутсорсинг іншим країнам", — вказала Іветт Купер відповідаючи на критику Трампа в коментарі BBC.

Нагадаємо, що Тоні Блер під час свого прем’єрства у 2003 році залучив Британію до війни проти Іраку, попри відсутність переконливих доказів зброї масового знищення. Наслідком стало падіння його рейтингу та відставка у 2007 році.

