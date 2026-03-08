Британія відреагувала на різку критику Трампа: що відповіли

Рубрики
Slava Kot
Британський уряд офіційно відреагував на різку критику президента США Дональда Трампа щодо позиції прем'єр-міністра Кіра Стармера у питанні можливої військової операції проти Ірану. Міністерка закордонних справ Іветт Купер пояснила, що Лондон ухвалює рішення виключно на основі національних інтересів, а не для задоволення Вашингтона.
Іветт Купер. Фото: PA Wire
Трамп кілька днів поспіль критикував Стармера, порівнюючи його з часами Вінстона Черчилля і заявляючи, що відсутність активної підтримки дій США підриває особливі відносини між двома країнами. Несподівано до критиків приєднався і колишній прем’єр Тоні Блер, який закликав Британію підтримати операцію проти Ірану та наголосив на важливості союзу зі США для національної безпеки.
Міністерка наголосила, що британський уряд не передає свою зовнішню політику іншим країнам, тому Велика Британія вирішує самостійно, як їй діяти, а не так, як говорить Дональд Трамп.
Нагадаємо, що Тоні Блер під час свого прем’єрства у 2003 році залучив Британію до війни проти Іраку, попри відсутність переконливих доказів зброї масового знищення. Наслідком стало падіння його рейтингу та відставка у 2007 році.
