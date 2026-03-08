logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп жорстко накинувся на прем'єра Британії: що сталося

Трамп розкритикував прем’єра Британії Кіра Стармера після новин про підготовку авіаносця до розгортання на Близькому Сході.

8 березня 2026, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на повідомлення про можливе розгортання британських військових кораблів на Близькому Сході. У дописі в соціальній мережі Truth Social він заявив, що Сполучені Штати вже не потребують такої допомоги та назвав дії Лондона запізнілими.

Трамп жорстко накинувся на прем'єра Британії: що сталося

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Критика від Дональда Трампа в бік прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера пролунала після повідомлень про підготовку авіаносця HMS Prince of Wales до можливого відправлення у регіон. За даними Sky News, Лондон скоротив термін готовності корабля до виходу в море до п’яти днів у зв’язку з ескалацією конфлікту навколо Ірану.

У своєму зверненні Трамп з іронією назвав Британію "колись великим союзником" Сполучених Штатів. За його словами, підтримка, яка надходить після основних бойових дій, не має великого значення для Вашингтона.

"Це добре, пане прем’єр-міністре, але вони нам уже не потрібні — проте ми це запам’ятаємо", — написав Трамп, звертаючись до Стармера.

Трамп також підкреслив, що США "не потрібні люди, які приєднуються до воєн уже після того, як ми перемогли". 

За інформацією Sky News, авіаносець HMS Prince of Wales може бути використаний для посилення військової присутності Британії у Перській затоці або поблизу Кіпру. Корабель здатний нести винищувачі F-35 і зазвичай діє у складі великої ударної групи кораблів, включно з есмінцями, фрегатами та підводними човнами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розповів, коли США закінчать війну проти Ірану.

Також "Коментарі" писали, що в США поставили під сумнів психічний стан Трампа.



