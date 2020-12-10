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Британия вводит санкции против России, Венесуэлы, Пакистана и Гамбии

Официальные представители попали под санкции за нарушение прав человека

сегодня, 18:51
Автор:

Татьяна Лозовенко

В четверг, 10 декабря, Великобритания заявила, что вводит санкции в отношении 11 человек, включая бывшего президента Гамбии Яхью Джамме, из-за нарушения прав человека. Об этом пишет Reuters.

Британия вводит санкции против России, Венесуэлы, Пакистана и Гамбии

"Великобритания и наши союзники проливают свет на серьезные и систематические нарушения прав человека, совершаемые теми, кто попал под санкции сегодня", — говорится в заявлении министра иностранных дел Доминика Рааба.

Как пишет издание, лица, упомянутые в санкциях, являются официальными представителями из России, Венесуэлы, Пакистана и Гамбии. Reuters не назвал конкретных имен, но российский ТК Дождь сообщает, что под санкции попали бывший глава полиции Аргуна Аюб Катаев и первый замминистра МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинов.

Им запрещены поездки в Великобританию, их активы будут заморожены.

Напомним, в четверг два американских бомбардировщика B-52 выполнили "миссию для демонстрации силы" в Персидском заливе, цель которой, по словам военных, была направлена ​​на то, чтобы удержать Иран от нападений на войска Соединенных Штатов на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности между двумя странами.

Ранее "Комментарии" сообщали, что лидеры Евросоюза намерены согласовать санкции в отношении Турции в четверг, 10 декабря, из-за спора с Грецией и Кипром об энергоресурсах. Отмечено, что введение жестких мер отложили до марта.



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Источник: https://www.reuters.com/article/usa-rights-sanctions-britain/britain-sanctions-11-individuals-over-human-rights-violations-idUSKBN28K2A5?il=0
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