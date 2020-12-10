Британия вводит санкции против России, Венесуэлы, Пакистана и Гамбии

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Татьяна Лозовенко
В четверг, 10 декабря, Великобритания заявила, что вводит санкции в отношении 11 человек, включая бывшего президента Гамбии Яхью Джамме, из-за нарушения прав человека. Об этом пишет Reuters.
Как пишет издание, лица, упомянутые в санкциях, являются официальными представителями из России, Венесуэлы, Пакистана и Гамбии. Reuters не назвал конкретных имен, но российский ТК Дождь сообщает, что под санкции попали бывший глава полиции Аргуна Аюб Катаев и первый замминистра МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинов.
Им запрещены поездки в Великобританию, их активы будут заморожены.
Напомним, в четверг два американских бомбардировщика B-52 выполнили "миссию для демонстрации силы" в Персидском заливе, цель которой, по словам военных, была направлена на то, чтобы удержать Иран от нападений на войска Соединенных Штатов на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности между двумя странами.
Ранее "Комментарии" сообщали, что лидеры Евросоюза намерены согласовать санкции в отношении Турции в четверг, 10 декабря, из-за спора с Грецией и Кипром об энергоресурсах. Отмечено, что введение жестких мер отложили до марта.
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